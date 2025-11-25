Il colosso della ristorazione da 545 milioni e 360 ristoranti (tantissimi in Lombardia): maxi investimento nei super brand

Compagnia Generale Ristorazione S.p.A (Cigierre), il gruppo friulano leader nella ristorazione casual dining che gestisce brand affermati come Old Wild West, Smashie, Wiener Haus e Pizzikotto (molti presenti anche a Como), celebra il suo trentesimo anniversario con un ambizioso piano di sviluppo.

L’azienda ha chiuso il 2024 con un giro d’affari complessivo di 545 milioni di euro. La rete si estende su oltre 360 ristoranti tra gestione diretta e franchising, servendo oltre 30 milioni di clienti e impiegando 5.000 collaboratori.

Per il 2025, il Gruppo, guidato da Stefania Criveller (Corporate General Manager), prevede di superare i 550 milioni di euro di fatturato e annuncia un significativo piano triennale di investimenti da 60 milioni di euro, destinato a nuove aperture e al restyling dei locali esistenti.

Accanto agli investimenti economici, Cigierre ha intrapreso un percorso di rinnovamento della propria cultura aziendale. Per celebrare il trentesimo anniversario, è stata ridefinita la propria identità, coinvolgendo attivamente i collaboratori under 30 in un percorso di co-creazione che ha portato alla stesura di una nuova Carta dei Valori, elaborata attraverso momenti di ascolto e confronto.

In termini di risultati ESG (Environmental, Social, and Governance), nel 2024 l’azienda ha ottenuto la Certificazione della Parità di Genere. Cigierre ha promosso percorsi di formazione e sensibilizzazione su temi chiave come l’inclusione, la prevenzione della violenza e la valorizzazione delle diversità.

In concreto, a tutti i collaboratori sono state fornite indicazioni chiare su come riconoscere un gesto antiviolenza e sulle procedure aziendali da seguire. Sono stati attivati sei corsi dedicati alla parità di genere, è stato pubblicato il Manifesto dell’Inclusione ed è stato messo a disposizione uno Sportello di Ascolto Psicologico come benefit gratuito per tutti i dipendenti.