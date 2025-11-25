Il colosso della ristorazione da 545 milioni e 360 ristoranti (tantissimi in Lombardia): maxi investimento nei super brand

Compagnia Generale Ristorazione S.p.A (Cigierre), il gruppo friulano leader nella ristorazione casual dining che gestisce brand affermati come Old Wild West, Smashie, Wiener Haus e Pizzikotto (molti presenti anche a Como), celebra il suo trentesimo anniversario con un ambizioso piano di sviluppo.
L’azienda ha chiuso il 2024 con un giro d’affari complessivo di . La rete si estende su oltre tra gestione diretta e franchising, servendo oltre e impiegando .
Per il 2025, il Gruppo, guidato da Stefania Criveller (Corporate General Manager), prevede di superare i di fatturato e annuncia un significativo piano triennale di investimenti da , destinato a nuove aperture e al restyling dei locali esistenti.
Accanto agli investimenti economici, Cigierre ha intrapreso un percorso di rinnovamento della propria cultura aziendale. Per celebrare il trentesimo anniversario, è stata ridefinita la propria identità, coinvolgendo attivamente i collaboratori under 30 in un percorso di co-creazione che ha portato alla stesura di una nuova Carta dei Valori, elaborata attraverso momenti di ascolto e confronto.
In termini di risultati ESG (Environmental, Social, and Governance), nel 2024 l’azienda ha ottenuto la Certificazione della Parità di Genere. Cigierre ha promosso percorsi di formazione e sensibilizzazione su temi chiave come l’inclusione, la prevenzione della violenza e la valorizzazione delle diversità.
In concreto, a tutti i collaboratori sono state fornite indicazioni chiare su come riconoscere un gesto antiviolenza e sulle procedure aziendali da seguire. Sono stati attivati sei corsi dedicati alla parità di genere, è stato pubblicato il Manifesto dell’Inclusione ed è stato messo a disposizione uno Sportello di Ascolto Psicologico come benefit gratuito per tutti i dipendenti.