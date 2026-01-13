Ciliegi, poche ore agli abbattimenti ma il finale è un thriller tra diffide e ricorsi

Vigilia tesa a pochissime ore dall’annunciato taglio dei ciliegi di via XX Settembre, operazione fissata dal Comune di Como per le prime ore del mattino di mercoledì 14 gennaio.

Mentre il Comitato nato a difesa delle piante attende la decisione del Tar sulla richiesta di sospensione dell’abbattimento (nel momento in cui scriviamo l’esito del ricorso non è ancora noto), si apprende che al Comune di Como e all’azienda incaricata dei tagli è stata notificata una formale diffida a procedere. Il motivo: la posa dei cartelli di divieto di sosta su via XX Settembre, lunedì 12 gennaio, effettuata secondo il Comitato quando ancora all’albo pretorio non era stata pubblicata l’ordinanza relativa.

In attesa dei vari responsi – e mentre risulta che anche la Soprintendenza si stia muovendo, dopo la richiesta ufficiale partita da Regione Lombardia – va capito cosa accadrà domani. La mobilitazione (pacifica) di cittadini, amministratori contrari all’abbattimento e politici, sembra comunque in programma. Ma è evidente che da qui a mercoledì mattina ogni colpo di scena è possibile.