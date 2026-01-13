Whatsapp Facebook-f Instagram

RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità

Ciliegi, poche ore agli abbattimenti ma il finale è un thriller tra diffide e ricorsi

  • 20:18

Vigilia tesa a pochissime ore dall’annunciato taglio dei ciliegi di via XX Settembre, operazione fissata dal Comune di Como per le prime ore del mattino di mercoledì 14 gennaio.

Mentre il Comitato nato a difesa delle piante attende la decisione del Tar sulla richiesta di sospensione dell’abbattimento (nel momento in cui scriviamo l’esito del ricorso non è ancora noto), si apprende che al Comune di Como e all’azienda incaricata dei tagli è stata notificata una formale diffida a procedere. Il motivo: la posa dei cartelli di divieto di sosta su via XX Settembre, lunedì 12 gennaio, effettuata secondo il Comitato quando ancora all’albo pretorio non era stata pubblicata l’ordinanza relativa.

In attesa dei vari responsi – e mentre risulta  che anche la Soprintendenza si stia muovendo, dopo la richiesta ufficiale partita da Regione Lombardia – va capito cosa accadrà domani. La mobilitazione (pacifica) di cittadini, amministratori contrari all’abbattimento e politici, sembra comunque in programma. Ma è evidente che da qui a mercoledì mattina ogni colpo di scena è possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Seguici su

Whatsapp Facebook-f Instagram

Potrebbe interessarti:

Videolab
Precedente
Successivo
Turismo
Precedente
Successivo
Storie, racconti, retroscena e approfondimenti in modo che una comunità abbia più consapevolezza di quanto accade intorno.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale
Lo spazio necessario per mostrare la realtà nella sua interezzae per raccontare tutti i volti di questa città e di questo territorio.
scopri il canale

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

REDAZIONE

CANALI

PRIVACY

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA COOKIES
PREFERENZE PRIVACY