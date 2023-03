Esplosione turismo e lavoro, finalmente c’è chi propone di fare ordine. Guerra: “Oneri ridotti per chi trasforma lavoratori stagionali in annuali”. La lettera

Non solo (anche) trasporti e servizi ma lavoro. L’esplosione turistica di tutto il territorio comasco (con capoluogo e lago a far da locomotori ormai quasi 9 mesi l’anno, ovviamente con picchi nelle stagioni più calde) porta inevitabilmente all’obbligo di un ripensamento anche sul fronte contrattuale dei lavoratori stagionali. Lo stimolo-spunto con una proposta estremamente circostanziata arriva dal sindaco di Tremezzina e presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, che anticipa una lettera aperta che lunedì prossimo invierà a sindacati, organizzazioni di categoria e parlamentari. Il documento è oggettivamente molto interessante e finalmente fa sintesi rispetto a una situazione, il turismo, che sì produce enorme ricchezza ma che fino a oggi per moltissimi aspetti non è ancora stata governata veramente.

Spiega Guerra: “[…] La crescita dei flussi e della domanda turistica sul lago di Como hanno assunto dimensioni imponenti. Che richiedono quindi una accelerazione delle capacità del nostro territorio di dare risposte adeguate. Se non ce la facessimo rischiamo di giocarci la prospettiva. Insieme a quello dei servizi della mobilità uno dei temi più caldi (che non riguarda solo il settore turistico) è quello della carenza di personale. Le bacheche social e le chiacchierate, formali e informali, con gli operatori del settore pullulano di ricerche di personale. Questione generale e da noi, fra l’altro, aggravata dalle enormi differenze salariali con la Svizzera che sottrae manodopera, a tutti i livelli e per tutte le qualifiche”. E dunque: “Propongo di lavorare a definire un regime per il quale alle imprese e aziende che trasformano una o più assunzioni stagionali in assunzioni annuali sia riconosciuta una riduzione degli oneri contributivi nella misura della Naspi, che lo Stato così non dovrebbe versare, utilizzando invece quelle risorse per garantire la contribuzione integrale ai lavoratori. Niente oneri in più per il bilancio dello Stato, che anzi guadagnerebbe dal maggior gettito fiscale derivante dallo sviluppo annuale dell’economia turistica. Minori costi per gli imprenditori, così incentivati a prolungare l’attività. Soprattutto più reddito, più stabilità e sicurezza dell’occupazione per le lavoratrici e i lavoratori e le loro famiglie, e una chance in più perché scelgano di restare a lavorare nel nostro territorio. Fidelizzandone il rapporto con i nostri operatori. Salari adeguati e stabilità occupazionale parlano di diritti salvaguardati, di qualità del lavoro e di una economia che cresce in modo equo e sostenibile”.

ECCO IL TESTO INTEGRALE