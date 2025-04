Gli ingegneri di Como lanciano una progetto dedicato al genio comasco. “Ecco come le scuole ci aiuteranno”

L’assemblea annuale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como è stata l’occasione per fare il punto sulle numerose attività svolte, ma anche per lanciare un ambizioso progetto: una rete educativa dedicata alla figura di Alessandro Volta che unisce scuole, istituzioni e territorio nel nome della scienza. Il programma è stato presentato dall’ordine sabato, con una conferenza stampa presso la sede della Camera di Commercio di Como.

Alla presenza di figure istituzionali di rilievo come Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Sergio Gaddi, Vice Presidente del Consiglio regionale e membro della Commissione permanente Cultura, e Maria Grazia Sassi del Consiglio nazionale ANCI, il Presidente dell’Ordine, Massimiliano De Rose, insieme ai colleghi, ha illustrato un piano triennale che coinvolgerà attivamente tre istituti superiori comaschi: il Liceo Paolo Giovio, il Liceo Alessandro Volta e l’ITIS Magistri Cumacini.

Il progetto, coordinato dalla Commissione Ingegneria dell’Informazione dell’Ordine e rappresentata per l’occasione dall’ingegnere Dario Montermini, si propone di approfondire la vita e l’eredità scientifica e tecnologica di Alessandro Volta, figura simbolo del territorio comasco e scienziato di fama mondiale. “Il presidente De Rose ha dato un impulso importante a iniziative rivolte ai giovani e al legame con il territorio. Con la commissione ci stiamo concentrando su tematiche legate alle tecnologie digitali e alle opportunità di studio e approfondimento, anche nel campo dell’energia. Abbiamo deciso di creare un progetto legato ad Alessandro Volta per una serie di coincidenze, la prima è che il 5 marzo 2027 ci sarà la ricorrenza del bicentenario della sua morte e la seconda è stato il ritrovamento di alcuni strumenti originali del suo laboratorio da parte di un gruppo di ingegneri. Questo ha riacceso l’attenzione verso lo scienziato comasco, già espressa in più occasioni dal territorio ed è un occasione unica di riscoprire esperienze e strumenti legati alla sua figura“.

Il progetto coinvolge tre importanti scuole del territorio: il Giovio, il Volta e il Magistri. L’idea di collaborare proprio con questi istituti è nata da legami del passato. “Sono un ex studente del Magistri Cumacini, e da alcuni anni ho attivato con loro il progetto CoderDojo per insegnare informatica ai ragazzi. È un’iniziativa che offre loro l’opportunità di imparare con l’aiuto di tutor e sviluppare competenze digitali. Siamo poi riusciti a collaborare con il Giovio grazie ad un nostro iscritto che era un loro allievo. Infine abbiamo coinvolto il Volta perché ci sembrava fondamentale che una scuola intitolata proprio alla sua figura storica fosse parte attiva in questo progetto. È un istituto di grande valore simbolico per la città, e il suo coinvolgimento arricchisce ulteriormente il significato culturale e educativo dell’iniziativa”.

Per il momento il progetto è legato a queste tre scuole ma in futuro la situazione potrebbe anche cambiare. “Vorremmo allargare il coinvolgimento a enti come la Società Storica Comense, quella Archeologica e naturalmente anche le università. Stiamo parlando anche con alcune aziende del territorio, tra cui realtà che fanno parte di ComoNext, per un progetto di implementazione con tecnologie digitali”.

L’idea centrale è quella di ricreare in realtà aumentata i luoghi in cui Volta ha vissuto e lavorato, compresi i suoi strumenti scientifici. “Vorremmo offrire ai ragazzi la possibilità di interagire virtualmente con questi strumenti e utilizzarli per vere e proprie esercitazioni. Gli studenti hanno già espresso idee molto interessanti e adesso il nostro compito è strutturare un progetto coerente, complementare e senza sovrapposizioni. L’obiettivo è avere entro il 2027 (bicentenario della morte di Volta, ndr) un’iniziativa ben definita”.

Il prossimo anno sarà cruciale per sviluppare concretamente il progetto, in collaborazione con le amministrazioni locali e la Fondazione Volta, con l’ambizione di inserirsi anche all’interno delle celebrazioni nazionali. “Abbiamo parlato con il sottosegretario del Ministero per l’Innovazione, perché crediamo che questi sforzi meritino un riconoscimento più ampio. Vogliamo che le celebrazioni di Volta non siano solo un evento momentaneo, ma l’inizio di qualcosa di concreto, che possa evolversi nel tempo. Se avremo le energie e le opportunità, questo progetto potrebbe diventare una base solida per iniziative future”.

Montermini conclude con una riflessione sul valore culturale del progetto: “Vorrei ringraziare tutti coloro che sono coinvolti nel progetto, ci sarà da lavorare, l’obiettivo è ambizioso. La scuola fa cultura e crea conoscenza nei ragazzi. Il progetto è solo un grande pretesto per lavorare insieme e speriamo che possa generare nei ragazzi, oltre a nuove competenze, anche orgoglio per il nostro territorio“.

Un esempio della funzione di questa rete tra scuole è il recente recupero del Laboratorio Gattoni presso il Liceo Giovio, luogo dove un giovanissimo Alessandro Volta mosse i primi passi nel mondo della scienza. Lo spazio, oggi restaurato e aperto al pubblico, ospita strumenti originali dell’epoca, contribuendo a restituire un pezzo importante della storia comasca. Il progetto è aperto a futuri allargamenti e collaborazioni con altri enti e attori del territorio e mira a trasformare gli studenti in veri e propri ambasciatori del sapere voltiano, portando la figura dello scienziato non solo nei programmi scolastici, ma anche al centro della cultura locale. Una sfida educativa che promette di lasciare un segno duraturo e di onorare la memoria di uno dei più grandi innovatori italiani.