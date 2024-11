‘In Svizzera busta paga di 8.500 franchi. In Italia stipendi troppo bassi, ecco perché non tornerò più”

“In Svizzera guadagno 5.700 euro netti al mese. Non tornerò più in Italia”. Il Corriere della Sera riporta l’ennesima testimonianza di fuga dall’Italia per approdare bella vicina Confederazione. Si tratta della vicenda di Beatrice Annunziata Milano, 24 anni, originaria di Gioia del Colle in provincia di Bari. A Ginevra Ginevra è specializzanda in psichiatria e ricercatrice in neuroscienze.

“Stavo per entrare nell’Esercito – rivela – fui prima alla Nunziatella. Poi ho scelto Medicina. Da noi in Italia c’è una buona preparazione, ma stipendi troppo bassi”.

Nata e cresciuta in Puglia, ha scelto di vivere all’estero e non vuole saperne di rimettere piede oltre il confine svizzero, riporta il Corsera.

“Perché? Perché in Italia il mondo della ricerca non funziona come all’estero – dice – Va a una velocità diversa, molto più lenta. E, per tutto il grande lavoro che comporta, non viene abbastanza pagato. In Italia, in generale, gli stipendi sono molto bassi. In Svizzera, come specializzanda, guadagno 8.500 franchi lordi al mese, quindi 5.700 netti”.

Cifre che però sono in qualche modo obbligate anche per il costo della vita nettamente più altro che in Italia. “Certo – conferma la ricercatrice – a questi va sottratto un costo dell’affitto pari ad almeno 1200 franchi e un altrettanto oneroso costo della spesa: qui una pizza costa 30 franchi e in Puglia ovviamente molto meno. Ma comunque riesco a portare a casa uno stipendio pari a tre volte quello italiano”.

“A questo si somma la voglia di fare nuove esperienze e di guardare il mondo – continua – Ho viaggiato tanto nei miei anni di studio. Mentre frequentavo l’università a Pisa ho avuto modo di fare un Erasmus in Francia. E poi di trascorrere anche un periodo a Londra e negli Stati Uniti, a San Francisco e ad Harvard. Avendo a che fare con tutte queste realtà ho capito che in Italia non è più possibile tornare a vivere. Nemmeno in futuro”.

Beatrice, però, non contesta la preparazione che le università italiane offrono. Piuttosto, a suo avviso, la carenza dell’accademia italiana sta nella ricerca, dai pochi fondi che questa ha a disposizione fino ai bassi stipendi dei dottorandi.

“L’università italiana offre una grande preparazione – specifica -. E lo stesso vale per la scuola superiore. Basti pensare che, in Italia, si può studiare il latino e il greco. Confrontandomi con miei coetanei provenienti da diverse parti del mondo, infatti, ho notato che l’italiano medio ha una cultura superiore a quella degli studenti di altri paesi. Ma il problema sta nelle condizioni della ricerca. I bassi finanziamenti comportano, per esempio, l’assenza di strumentazione nei laboratori. E ovviamente bassi stipendi per i ricercatori”.

Beatrice ha studiato Medicina: “Volevo studiare e diventare ricercatrice. Mi sono preparata per i test di ammissione alla facoltà di Medicina. Sono arrivata prima al concorso per la Scuola superiore Sant’Anna, collegio che mi ha garantito una borsa di studio per gli anni universitari e per esperienze di ricerca”. Infine, l’approdo a Ginevra, all’ospedale universitario. E l’intenzione di non tornare in Italia.