Recuperato il corpo di una persona dalle acque del lago di Como questa sera, intorno alle 21, in viale Geno davanti a uno degli imbarcaderi. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un turista, giovane, che ha deciso di fare un tuffo in acqua. Per cause da chiarire è stato colpito da un malore. Soccorso, è stato sottoposto a tutte le possibili manovre di rianimazione. Sul posto oltre ai mezzi sanitari anche i Vigili del fuoco e la Polizia. Seguiranno aggiornamenti.