Un’altra chiusura in Canton Ticino del colosso dei supermercati: addio ad altri 40 posti di lavoro

Non c’è pace per Migros, il gigante svizzero della grande distribuzione che sta attraversando un periodo di profonda ristrutturazione. Oggi il Corriere del Ticino ha anticipato che il gruppo prevede di attuare un radicale riorganizzazione della logistica a sud delle Alpi con la soppressione di circa 40 impieghi alla Centrale di distribuzione di S. Antonino, in Canton Ticino, entro il 2030.

“Il personale dei servizi logistici di Migros Ticino interessato dal cambiamento sarà accompagnato nel corso dei prossimi cinque anni ai fini del ricollocamento, all’interno o all’esterno di Migros Ticino” recita il comunicato stampa.

Come spiega sempre il quotidiano ticinese, “in futuro, le filiali ticinesi invieranno gli ordinativi direttamente alla centrale di Lucerna che provvederà a organizzare e spedire la merce in Ticino. Di fatto, quindi, la struttura di S. Antonino perderà, almeno in parte, l’attuale funzione di commissionamento delle forniture”.

A conti fatti, la logistica di Migros Ticino sarà presa in carico da Migros Lucerna. La merce, in sostanza arriverà nel Cantone su rotaia da Lucerna e da qui ripartirà su gomma verso i supermercati ticinesi.

Peraltro, Mattia Keller, direttore di Migros Ticino, in una nota afferma che “il personale dei servizi logistici di Migros Ticino interessato dal cambiamento sarà accompagnato nel corso dei prossimi cinque anni ai fini del ricollocamento, all’interno o all’esterno di Migros Ticino”.

“Grazie a questa soluzione, i vantaggi non si limitano alle cooperative di Lucerna e del Ticino: tutto il Gruppo Migros beneficia infatti della semplificazione del panorama logistico”, afferma Guido Rast, direttore di Migros Lucerna, a sua volta citato nella nota.

Migros da tempo sta conducendo con una profonda ristrutturazione: a inizio anno la Federazione delle Cooperative aveva annunciato l’intenzione di cedere parte dei suoi brand e contemporaneamente aveva comunicato una riduzione fino a 1500 posti di lavoro a tempo pieno nel gruppo.