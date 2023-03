Giunta Lombardia, vertice centrodestra: Alessandro Fermi verso l’assessorato regionale allo Sport

Il comasco Alessandro Fermi – eletto in consiglio regionale per la Lega con oltre 13mila preferenze alle ultime elezioni – sembra ormai destinato a essere il nuovo assessore allo Sport della seconda giunta di centrodestra guidata da Attilio Fontana. Questo almeno indicano le ultime indiscrezioni della notte, dopo il vertice della coalizione sulla composizione del nuovo esecutivo lombardo. Naturalmente manca ancora l’ufficialità sulle caselle di Palazzo Lombardia, anche se proprio oggi dovrebbe arrivare il sigillo definitivo.

Da quanto si apprende, sarebbe confermato anche lo schema base per quanto riguarda la suddivisione degli assessorati tra le varie forze politiche, ovvero 7 a Fratelli d’Italia, 5 alla Lega, 2 a Forza Italia e due in quota al presidente Fontana (tra i quali Guido Bertolaso alla Sanità).

Tornando a Fermi, in ballo oltre alla delega allo Sport c’era anche quella alla Formazione al lavoro, ma alla fine la bilancia sembra ormai pendere decisamente verso la prima ipotesi. In un mandato, peraltro, che nel 2026 vedrà un evento importantissimo per la Lombardia, ossia le Olimpiani Milano-Cortina.