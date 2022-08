Candidati comaschi alle elezioni: per Sinistra Italiana Celeste Grossi, Toffoletti e Capozziello. Tutti i nomi

Prende sempre più forma lo schieramento dei comaschi nelle varie liste per le prossime elezioni politiche. Mentre nel centrodestra sostanzialmente fioccano le conferme con ritorni pressoché sicuri a Roma (per Fratelli d’Italia Alessio Butti forse nel plurinominale blindato per il Senato, per la Lega Nicola Molteni nell’uninominale di Como per la Camera, ed Eugenio Zoffili capolista per la Camera nel plurinominale Lombardia 2-02, per Forza Italia l’esterna ma già eletta in provincia nel 2018 Licia Ronzulli nell’uninominale di Como per il Senato), nel centrosinistra la rielezione è garantita solo per Chiara Braga del Pd, mentre se la giocherà il pentastellato Giovanni Currò capolista nel plurinominale in Lombardia 2-02.

Intanto però arrivano i nomi scelti da Sinistra Italiana: si tratta di Celeste Grossi, coordinatrice provinciale, candidata nel plurinominale per la Camera che comprende Como, Lecco, Sondrio e qualche comune bergamasco, di Anna Toffoletti (listino Lombardia Senato 1) e del portavoce di Europa Verde Como, Massimo Capozziello.

“Sono grata a Sinistra Italiana e a Sinistra Italiana Lombardia che mi hanno proposto la candidatura alla Camera nel listino plurinominale di Como, Lecco e Sondrio – ha commentato Celeste Grossi – Ho accettato con orgoglio. È un onore e un onere che condividerò con Anna Toffoletti, candidata al Senato, e con Massimo Capozziello di Europa Verde”.

Ora l’attesa è soprattutto per i nomi comaschi scelti dal terzo polo Calenda-Renzi.