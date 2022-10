Nuovo Governo Meloni, per il Corriere della Sera Alessandra Locatelli sarà ministro

Sembra ormai pressoché definita la lista dei ministri del prossimo Governo Meloni. Oggi è il giorno della leader di Fratelli d’Italia che si recherà dal presidente della Repubblica, Serio Mattarella, per le consultazioni. E tutte le indiscrezioni sembrano indicare la concreta possibilità che, come minimo, Como torni ad avere almeno uno o due ministri.

Rispetto alla indicazioni dei giorni scorsi, sembra consolidarsi decisamente il nome dell’ex vicesindaco di Como, nonché attuale consigliere della Lega a Palazzo Cernezzi e assessore regionale a Disabilità e Famiglia, Alessandra Locatelli. I rumors, sempre più forti, danno Locatelli ormai pressoché salda come prossima titolare del dicastero alla Disabilità, come già accadde (sebbene per brevissimo tempo) nel governo gialloverde. Il Corriere della Sera la indica con certezza nella lista odierna, data per chiusa. Sembrerebbe dunque battuta la concorrenza della meloniana Isabella Rauti.

Per quanto riguarda l’altro papabile della vigilia, il deputato di FdI Alessio Butti, resta in lizza per il ministero dell’Innovazione tecnologica, prima in mano a Vittorio Colao.

Per le ufficialità, in un senso o nell’altro, bisognerà aspettare almeno fino a domani, quando è presumibile che – salvo ulteriori terremoti nel centrodestra, visti quelli innescate negli ultimi giorni da Silvio Berlusconi – Meloni possa ricevere ufficialmente l’incarico di formare il nuovo governo dal presidente della Repubblica.