Video – Fontana: “Il Governo vuole restrizioni fino al 3 dicembre. Vedremo cosa diranno i dati dei prossimi giorni”

Uno spiraglio di ottimismo dal governatore Fontana. “Oggi per la prima volta calano i ricoveri”, ha detto anticipando in contenuti della conferenza stampa di questa sera. Sotto tutti gli aggiornamenti.

18.15 Dopo l’anticipazione di oggi “Ricoveri in calo”, ecco la diretta del presidente lombardo, Attilio Fontana

“I dati odierni evidenziano un miglioramento graduale e costante cioè dopo giorni assistiamo a una riduzione del numero delle persone ricoverate in ospedale. E’ importante e dimostrano che le misure assunte il 22 ottobre stanno dando esiti positivi. Da questa settimana valuteremo l’effetto dei restringimenti del Governo”.

“Ho incontrato sindaci e presidenti di provincia abbiamo deciso di continuare ad andare avanti in modo unitario senza differenze territoriali. Anche perché i dati indicano un comportamento unitario dell’epidemia in regione. Continueremo la battaglia insieme. Con il Governo abbiamo discusso sulla valutazione dei parametri, il ministro è disponibile a sottoporre i dati ai tecnici che valuteranno se modificarli. Il confronto sulle misure continua. I ministro Boccia ha detto che vogliono mantenere le misure fino al 3 dicembre, sono cose che saranno valutate nei prossimi giorni sulla base dell’evoluzione epidemiologica”.

18.04 – I dati epidemici di oggi in Lombardia

16.57 – L’anticipazione di Fontana

Anticipando il consueto bollettino del giorno, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana oggi apre un piccolo speraglio di speranza – almeno in prospettiva – sull’andamento della pandemia.

“Oggi, per la prima volta dal dall’inizio della nuova ondata, il totale dei ricoveri in Lombardia ha segno negativo ( -32 ) – ha comunicato Fontana – Un nuovo piccolo segnale di miglioramento”.

“Potrebbe essere un dato isolato o l’inizio della discesa, i numeri non sono alti come l’ondata che abbiamo affrontato a marzo – ha aggiunto – ma i nostri ospedali si stanno occupando con enorme impegno di 8.291 persone ricoverate e 915 pazienti in terapia intensiva. Consolidare il segno “meno” su questi due numeri è la nostra assoluta priorità: cautela, distanziamento e mascherine”.