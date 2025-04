Attenzione: a Como chiudono 4 giorni le stazioni Trenord del centro città per il maxi cantiere. Le alternative

La circolazione ferroviaria sulla linea Saronno-Como Lago di Ferrovienord sarà interrotta tra la stazione di Como Camerlata e la stazione di Como Lago da giovedì 1 maggio a domenica 4 maggio. L’interruzione è necessaria per consentire la realizzazione del nuovo sottopasso pedonale della stazione Como Borghi. Nella tratta interessata sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo i cui dettagli saranno pubblicati sui canali di comunicazione dell’azienda (sito trenord.it e app).

SOTTOPASSO A COMO BORGHI – Durante i giorni dell’interruzione saranno eseguite tutte le lavorazioni per realizzare la struttura del nuovo sottopasso a Como Borghi previsto nell’intervento complessivo di riqualificazione della stazione. Le operazioni prevedono il taglio dei binari, la rimozione della massicciata e lo scavo del terreno.

A seguire verranno posizionate con una gru da piazzale Gerbetto (parzialmente chiuso al traffico) le strutture prefabbricate in cemento post-compresso del sottopasso che saranno impermeabilizzate. Sarà quindi ricoperto lo scavo e riposizionata la massicciata ferroviaria per procedere alla posa dei nuovi binari. A seguire verranno effettuati tutte le prove tecniche di funzionamento dell’impianto. Durante l’interruzione si interverrà anche sulla banchina del binario 1 (l’unica utilizzabile dopo la soppressione del binario 2): saranno ripristinati i cordoli ammalorati e sarà rifatta la pavimentazione con inseriti i nuovi percorsi per ipovedenti.

L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

Ecco il dettaglio delle opere previste a Como Borghi. I lavori, iniziati il 7 ottobre 2024, stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito e la conclusione degli stessi è prevista per la fine del mese di ottobre 2025.

Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale di stazione per facilitare l’attraversamento delle persone e delle biciclette e consentire l’accesso allo scalo anche da via Carloni a passaggio a livello chiuso. Il sottopasso di stazione sarà collocato a nord del fabbricato viaggiatori verso Como Lago, in corrispondenza dell’ingresso principale di stazione. Il sottopasso tra i due binari avrà una lunghezza di circa 16 metri con una larghezza interna di circa 3,40 metri e un’altezza netta interna di 2,7 metri. L’accesso al sottopasso sarà garantito da scale e da rampe per persone a mobilità ridotta sia al binario 1 sia al binario 2.

per facilitare l’attraversamento delle persone e delle biciclette e consentire l’accesso allo scalo anche da via Carloni a passaggio a livello chiuso. Il sottopasso di stazione sarà collocato a nord del fabbricato viaggiatori verso Como Lago, in corrispondenza dell’ingresso principale di stazione. Il sottopasso tra i due binari avrà una lunghezza di circa 16 metri con una larghezza interna di circa 3,40 metri e un’altezza netta interna di 2,7 metri. L’accesso al sottopasso sarà garantito da scale e da rampe per persone a mobilità ridotta sia al binario 1 sia al binario 2. Adeguamento a standard delle banchine co mpletamento dell’ innalzamento a quota +55 cm dal piano del ferro per facilitare la salita e la discesa dal treno, posa dei percorsi tattili per persone con disabilità visiva.

dal piano del ferro per facilitare la salita e la discesa dal treno, posa dei percorsi tattili per persone con disabilità visiva. Modifica all’armamento ferroviario con spostamento di un deviatoio e realizzazione di una banchina laterale a servizio del binario 2.

a servizio del binario 2. Realizzazione di pensiline di copertura della banchina a servizio del binario 2 e per la copertura delle scale e delle rampe del nuovo sottopasso di stazione.

Realizzazione del nuovoimpianto di videosorveglianza, adeguamento del sistema di informazioni al pubblico e adeguamento dell’impianto di diffusione sonora.

FINANZIAMENTI E TEMPI – Le lavorazioni sono realizzate dall’A.T.I. Impresa Luigi Notari S.p.A. – Valsecchi Armamento Ferroviario Srl. L’appalto ha un valore pari a 4.683.571,52 euro. L’intervento è finanziato da Regione Lombardia, nell’ambito del Contratto di Programma con FERROVIENORD.