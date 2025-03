Boulevard pedonale, via i parcheggi, l’omaggio a Carla Prina: il nuovo stadio di Como rivoluziona l’area a lago

Che il nuovo stadio presentato dal Como 1907 sia destinato a cambiare radicalmente la fruizione delle partite (e di tutti gli eventi extra calcio che potrà ospitare l’impianto) è ormai un dato assodato, se tutto andrà in porto. Ma grandi novità sono previste anche per tutto ciò che è esterno al ‘catino’ da 15mila posti, dalla viabilità alle zone verdi fino agli omaggi al Razionalismo letteralmente incisi nella pietra (della futura pavimentazione). Una serie di interventi che, al netto della possibile rivoluzione dello stadio in sé, promette consegnare ai comaschi e ai turisti una zona a lago (e oltre, basti pensare all’autosilo da 400 posti previsto al Pulesin, in zona Villa Olmo, dove proprio davanti a via Cantoni è prevista una nuova rotatoria) completamente diversa dall’attuale.

IL VERDE E IL RAZIONALISMO

Il progetto prevede una ampia riqualificazione del verde pubblico nelle aree adiacenti al Sinigaglia. Si passa dalle cose piccole, vedi le ampie fioriere nella zona est dello stadio, cioè nella famosa zona esclusa dal cantiere dei nuovi giardini a lago, che avranno anche la funzione di creare un’area di preselezione dei tifosi nei giorni di partita, fino al nuovo boulevard che dovrebbe nascere su via Puecher, cioè la strada a nord dello stadio.

In questo caso, la vera rivoluzione sarà la pedonalizzazione della via, con la piantumazione di un nuovo filare di alberi e addirittura una sorta di bosco verticale sulla facciata dell’impianto sull’altro lato della strada. Facile immaginare l’effetto finale: una immensa passeggiata che di fatto dal lungolago proseguirà verso la Passeggiata Gelpi e Villa Olmo, con un tratto libero da smog e ingorghi lungo tutta la facciata nord del Sinigaglia.

Infine, una piccola sorpresa aggiuntiva: davanti all’ingresso monumentale dello stadio, è prevista la sistemazione della piazzetta attuale con un nuovo tappeto verde sopra la piastra del parcheggio interrato, creando un’area di accoglienza che sottolinei ancora meglio il valore storico dell’accesso principale.

OMAGGIO RAZIONALISTA

Ma c’è di più: il club intende omaggiare il periodo storico che caratterizza l’intera zona dello stadio, il Razionalismo. E infatti le superfici pedonali e carrabili circostanti lo stadio verranno pavimentate richiamando l’opera dell’artista comasca razionalista Carla Prina. La pavimentazione sarà composta da fasce rettilinee e circolari che evocheranno il razionalismo architettonico dell’originario progetto dello stadio. Questo motivo verrà ripreso anche nelle aree verdi, dove saranno piantumate essenze erbose di diverse specie, creando un effetto a due colori in rapporto diretto con la geometria della pavimentazione.

VIABILITA’ E PARCHEGGI

Notevoli le modifiche proposte per la viabilità attorno al Sinigaglia. In particolare i progettisti scelti dal club propongono di chiudere al traffico veicolare via Vittorio Veneto e, come già detto, il fronte lago, per creare uno spazio pedonale che sia di connessione tra il nuovo fronte lago e il percorso ciclopedonale verso le ville. Ma attenzione: viene specificato anche che la sosta su strada in questo ambito sarà completamente rimossa (cancellazione di stalli colmata dal nuovo autosilo al Pulesin, però).

Nel dettaglio, per permettere un miglior accesso ai residenti e alle attività esistenti si propone la rimozione della sosta lungo via Martinelli, la gestione tramite impianto semaforico tra via Borgovico e via Martinelli e la conversione di via Martinelli e viale Masia a viabilità locale a doppio senso di marcia.

I GIORNI SENZA PARTITA O EVENTI

In queste occasioni, in viale Puecher l’area destinata ai pedoni vedrà passare solamente i veicoli a servizio dell’hotel previsto nel nuovo Sinigaglia e dello Yacht Club, così come saranno garantiti i transiti alle attività private, all’Aeroclub e allo Yacht Club. Sul fronte parcheggi, invece, l’obiettivo è limitare la sosta su strada in quest’area, destinandola principalmente ai residenti e indirizzare i veicoli verso il nuovo autosilo al Pulesin.

NEI GIORNI DI PARTITA O EVENTI

L’obiettivo in questo caso è vietare a traffico e sosta la zona di viale Masia compresa tra via Sinigaglia e via Martinelli. Per quanto concerne l’ingresso dei bus navetta dei tifosi ospiti da via Martinelli, l’area di carico e scarico sarà ricavata nell’apposita area lungo via Masia con uscita lungo via Sinigaglia. L’ingresso e l’uscita dei bus dei giocatori è prevista in via Vittorio Veneto, mentre l’ingresso dei tifosi VIP lungo via Sinigaglia.