Como, 150 richieste d’aiuto, 575 identificati, lo spacciatore 18enne in viale Varese: le operazioni della polizia

La Polizia di Stato, in questo ultimo fine settimana, ha ulteriormente intensificato le attività inerenti il Controllo del Territorio.

Nel passato fine settimana sono state ben 150 le chiamate di emergenza arrivate in questura, 180 veicoli controllati su strada e 575 le persone identificate tra l’utenza in strada e i locali pubblici, con un’alta percentuale di pregiudicati oltre ad alcuni irregolari che verranno presi in carico dall’Ufficio Immigrazione.

Molti i locali pubblici controllati, sia dalle volanti e sia con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano che hanno effettuato ispezioni in tutti quegli esercizi commerciali dove la richiesta da parte dei cittadini e la presenza di pregiudicati è più consistente, come via Anzani, piazza della Tessitrice e via Plinio.

Inoltre ieri pomeriggio è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 18enne marocchino pregiudicato e irregolare. E’ stato fermato mentre bivaccava in compagnia di un connazionale di 20 anni, anche questo con precedenti e irregolare, nei giardini di viale Varese.

I due soggetti alla sola vista della volante hanno iniziato ad agitarsi e proprio il 18enne è stato visto dagli agenti, gettare qualcosa tra l’erba, pacchettino immediatamente recuperato dai poliziotti e che conteneva numerose “stecchette” di hashish già confezionate per la vendita, per un peso di circa 15 grammi.

Una volta in Questura sul conto del neo maggiorenne sono emersi tutti i suoi trascorsi giudiziari tra cui spiccava l’allontanamento volontario dalla comunità milanese che lo aveva in custodia una volta ottenuta una misura alternativa al carcere minorile del Beccaria, dove era stato collocato questa estate dopo un arresto a Como per furto.

Dopo la denuncia a piede libero, il giovane è stato riaffidato alla comunità di Milano, mentre il 20enne stato denunciato in stato di libertà per l’irregolarità sul territorio italiano e sanzionato amministrativamente per la detenzione di un piccolo quantitativo di droga, che lo stesso aveva spontaneamente consegnato al momento del controllo.