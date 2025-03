Da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia 8 milioni di euro per 4 progetti in provincia di Como

Sono stati presentati questa mattina a Como, Villa del Grumello, i quattro i Progetti Emblematici selezionati nei mesi scorsi da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Como, iniziative di altissimo valore sociale a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro: 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e altri 3 milioni da Regione Lombardia.

I progetti finanziati contribuiranno ad affrontare alcune criticità/problematiche individuate nel territorio, con l’obiettivo di proporre nuove soluzioni basate su una strategia e un approccio condivisi tra gli attori locali.

I progetti selezionati:

IL PORTICO, Cometa Formazione Como – Progetto di ampliamento della Scuola Oliver Twist per creare un luogo di incontro, socialità, integrazione, educazione, formazione e orientamento che sia parte attiva dell’ecosistema territoriale. Si rivolge prevalentemente a giovani in situazione di fragilità, neet, migranti, rifugiati e persone con disabilità. Previsti laboratori, aule, spazi polifunzionali e alloggi per l’autonomia. Contributo deliberato: 3.000.000 €. MoMe Museo del Mobile e del Merletto – Comune di Cantù Creazione di un museo diffuso attraverso la valorizzazione di tre importanti siti per la città di Cantù con la realizzazione di spazi espositivi, attività formative e laboratori artistici. Il progetto valorizza il patrimonio materiale e immateriale canturino con attenzione al design e alla figura di Bruno Munari. Contributo deliberato: 3.000.000 € Progetto Volta, Comune di Brunate – Creazione di un percorso turistico-culturale su Alessandro Volta valorizzando il ruolo strategico di Brunate e del Triangolo Lariano al fine di generare un nuovo modello di sviluppo locale che abbia il compito di governare il turismo e creare benefici per la comunità. Contributo deliberato: 1.000.000 € Oratorio S. G. Bosco, Parrocchia SS. Ippolito e Cassiano (Olgiate Comasco) – Costruzione di un nuovo immobile, a basso impatto ambientale, destinato a ospitare l’Oratorio, costituito da spazi polifunzionali dedicati alle attività pastorali, da progettare e realizzare con il coinvolgimento della comunità e delle associazioni locali, e all’accoglienza delle persone in situazione di particolare fragilità. Contributo deliberato: 1.000.000 €

Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo: “Il territorio di Como è stato tra i primi ad inaugurare un nuovo corso nello sviluppo dei progetti emblematici. L’obiettivo è di concentrare risorse su iniziative condivise, che sappiano generare un salto di qualità nella vita della comunità locale e che tengano conto di tutto il territorio della provincia. È un processo di maturazione e di crescita per tutti. Fondazione Cariplo ha molti altri strumenti per sostenere iniziative a livello locale. Invito i comaschi a continuare ad essere propositivi. Il 12 febbraio presenteremo le attività del 2025, per le quali le risorse complessive a sostegno di progetti per il bene comune passano da 150 a oltre 215milioni di euro”

Massimo Sertori, Assessore di Regione Lombardia con delega a Enti locali, Energia e Programmazione Negoziata: “Grazie alla proficua e continua collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, con una nuova dotazione di 8 milioni di euro finanziamo 4 progetti strategici che concorreranno a valorizzare il territorio della provincia di Como in settori importanti come la formazione scolastica, la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l’inclusione sociale, nonché l’efficientamento energetico. I progetti individuati, e che oggi presentiamo, sono frutto della fattiva e pragmatica collaborazione tra tutti gli enti e i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di realizzare interventi realmente significativi e che soddisfino le esigenze dei cittadini, cogliendo l’opportunità di favorire lo sviluppo sostenibile territoriale e migliorare la qualità della vita delle comunità locali”.

Monica Testori, membro comasco della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo: “Fondazione Cariplo conferma l’impegno per il territorio comasco, sostenendo con 8 milioni di euro quattro progetti emblematici di grande impatto. Dall’ampliamento della Scuola Oliver Twist a Como al MoMe di Cantù, fino al Progetto Volta a Brunate e al nuovo oratorio di Olgiate Comasco, Cariplo riconosce il ruolo importante della cultura, dell’istruzione e dell’ inclusione sociale. I progetti sostenuti mirano a rispondere alle principali sfide del territorio, offrendo soluzioni innovative sviluppate attraverso una visione comune e una stretta collaborazione tra gli attori locali”.

Enrico Lironi, membro del Consiglio di amministrazione di Fondazione Cariplo: “Fondazione Cariplo continua a essere un motore di crescita per il territorio, sostenendo iniziative che rafforzano il tessuto sociale e culturale. Il dialogo con enti locali e realtà del territorio permette di trasformare le risorse in opportunità concrete, dando vita a progetti che rispondono ai bisogni reali delle comunità. Gli interventi emblematici per la provincia di Como ne sono un esempio, dimostrando come investire nel bene comune significhi costruire un futuro più inclusivo e sostenibile”.

Angelo Porro, Presidente Fondazione Provinciale della Comunità Comasca: “Questi progetti rappresentano un investimento strategico per il nostro territorio, agendo su due fronti fondamentali. Da un lato, la valorizzazione del patrimonio turistico-culturale, con le iniziative di Cantù e Brunate, invita a riflettere su alternative concrete al turismo mordi e fuggi che interessa il nostro territorio, promuovendo modelli sostenibili e di qualità. Dall’altro, il potenziamento di strutture educative necessarie per la crescita e l’inclusione dei giovani affronta le difficili sfide della disoccupazione giovanile e del fenomeno dei NEET”.

Fiorenzo Bongiasca, Presidente Provincia di Como: “Questo straordinario investimento rappresenta un’opportunità unica per il nostro territorio. Grazie alla collaborazione tra Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e gli enti locali, possiamo dare vita a progetti che migliorano concretamente la qualità della vita delle nostre comunità. L’attenzione alla cultura, all’istruzione e all’inclusione sociale sono pilastri fondamentali per la crescita della nostra provincia. La Provincia di Como continuerà a sostenere e promuovere iniziative di questo valore, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini per un futuro più sostenibile e inclusivo”.