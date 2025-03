L’appostamento di Carabinieri e Squadrone, poi il fuggi fuggi: nel bosco comasco il bazar dello spaccio

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco e quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno messo a segno un altro importante risultato nella lotta allo spaccio di stupefacenti all’interno delle aree boschive. Nell’ambito di un mirato servizio, i militari hanno localizzato un bivacco in uso agli spacciatori, allestito in prossimità della via Carducci di Olgiate Comasco, dove era stato segnalato un anomalo viavai di persone.

Dopo un lungo servizio di osservazione, è partito il blitz che ha scatenato il fuggi fuggi di tre uomini individuati in prossimità del sito. Ne è nato un inseguimento a piedi tra la fitta vegetazione, fino a quando i tre sono stati bloccati e tratti in arresto. Si tratta di tre marocchini in Italia senza fissa dimora, di 23, 25 e 26 anni.

Nella loro disponibilità sono stati rinvenuti:

gr. 14 di “cocaina”;

gr. 47 di “hashish”;

gr. 22 di “eroina”;

somma in contanti di euro 615,00;

tre telefoni cellulari;

materiale per il confezionamento.

I tre, dopo l’arresto, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza di Como ed Erba e saranno giudicati in mattinata con rito direttissimo presso il Tribunale di Como.