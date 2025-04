Le magnifiche 11 regine in provincia di Como aprono le porte: torna Ville Aperte (in tutta la Lombardia)

“Ville Aperte è una manifestazione che valorizza, in modo concreto, il patrimonio culturale della Lombardia aprendo al pubblico luoghi straordinari spesso poco conosciuti”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, in occasione dell’edizione primaverile 2025 della rassegna ‘Ville Aperte’, in programma dal 3 all’11 maggio.

“L’iniziativa – ha aggiunto Caruso – riguarda anche quest’anno numerosi siti che coinvolgono diverse città e comuni, distribuiti tra le province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Lecco e Como”. “Ville, palazzi, giardini storici e percorsi tematici – ha sottolineato l’assessore – aperti e fruibili offrono un’occasione unica per scoprire il territorio, promuovendo cultura, turismo di prossimità e partecipazione”.

“Una manifestazione – ha concluso l’assessore – che è dedicata a luoghi simbolici e percorsi spesso insoliti e curiosi, tra arte e natura. Un’occasione straordinaria per immergersi nei nostri tesori storico-artistici”.

Qui di seguito l’elenco dei siti aperti suddiviso per provincia.

COMO

– Alserio, Villa Adelaide;

– Anzano del Parco, Villa Carcano e Parco;

– Cabiate, Villa Padulli e il suo Parco Monumentale;

– Canzo, Filanda Atelier Fiume – ex Villa Verza;

– Canzo, Villa Magni Rizzoli;

– Cernobbio, Villa Bernasconi, la casa che parla;

– Erba, Villa Clerici;

– Mariano Comense, Villa Sormani;

– Monguzzo, Giardino di Poggio Castello;

– Novedrate, Villa Casana, il Parco storico, la Cappella gentilizia;

– Ponte Lambro, Villa Guaita.

MILANO

– Bollate, Villa Arconati-FAR;

– Cinisello Balsamo, Villa Casati Stampa di Soncino;

– Cinisello Balsamo, Villa Ghirlanda Silva;

– Cuggiono, Castelletto di Cuggiono;

– Cuggiono, complesso di Villa Annoni: Villa, Parco e Museo Storico Civico;

– Lainate, Villa Visconti Borromeo Litta;

– Trezzo sull’Adda, Castello Visconteo;

– Trezzo sull’Adda, Centrale Idroelettrica Alessandro Taccani;

– Trezzo Sull’Adda, Prepositurale Santi Gervasio e Protasio;

– Trezzo sull’Adda, Santuario e Convento della Divina Maternità di Concesa;

– Trezzo sull’Adda, Villa Crivelli.

LECCO

– Bellano, Museo Giancarlo Vitali;

– Bellano, San Nicolao Arte Contemporanea;

– Bosisio Parini, Villa ‘La Rocchetta’;

– Calco, Villa Calchi;

– Calco, Villa Moriggia Castelfranchi;

– Casatenovo, Villa Greppi di Bussero – già Villa Casati;

– Casatenovo, Villa Mapelli Mozzi;

– Galbiate, Giardini storici di Villa Bertarelli;

– Merate, Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi;

– Oggiono, Prosciuttificio Marco D’Oggiono Prosciutti srl;

– Robbiate, Palazzo Bassi Brugnatelli;

– Varenna, Villa Monastero.

MONZA E BRIANZA

– Monza, Biblioteca Capitolare del Duomo;

– Monza, Complesso di Santa Maria al Carrobiolo;

– Monza, Museo e Tesoro del Duomo;

– Monza, Premiata Torrefazione Cafè Tropical;

– Monza, Parco;

– Monza, Reggia;

– Arcore, Villa Borromeo d’Adda;

– Bovisio Masciago, Passeggiata guidata nel centro;

– Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo;

– Desio, Spazio Stendhal;

– Desio, Villa Cusani Traversi Tittoni;

– Limbiate, ex manicomio di Mombello;

– Limbiate, IIS Castiglioni;

– Limbiate, Villa Pusterla Crivelli;

– Meda, Villa Antona Traversi e chiesa di San Vittore;

– Vimercate, MUST Museo del territorio – Villa Sottocasa;

– Vimercate, Palazzo Trotti;

– Vimercate, Villa Borromeo: casino di caccia e parco.

VARESE

– Saronno, Villa Gianetti. (LNews)