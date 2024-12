Vento fortissimo su Como e provincia: caduti l’Albero di Natale e le Lanterne sul lungolago

Un vento fortissimo spazza Como e provincia dalla notte tra giovedì 19 dicembre e oggi, venerdì 20. Le raffiche hanno già prodotto qualche effetto: tra gli altri, la caduta dell’albero di Natale in piazza Duomo a Como.

È accaduto attorno alle 4 e non si è registrato alcun danno a persone. Il personale del Consorzio Como Turistica è intervenuto subito, avvisando i vigili del fuoco per la definitiva messa in sicurezza.

Ma il vento ha fatti altri danni in città: attorno alle 6.10 sul lungolago di Como i vigili del fuoco sono nuovamente intrvenuti per la messa in sicurezza e la rimozione delle Lanterne di Natale con le illustrazioni di Libico Maraja che avvolgevano le aiuole per il Natale (nelle foto sotto: la rimozione di oggi e com’erano le Lanterne prima del danno).

L’area è stata interdetta al passaggio per motivi di sicurezza fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per la giornata di oggi la Protezione Civile regionale aveva lanciato un’allerta arancione per Como e provincia, annunciando “un marcato rinforzo della ventilazione da Nord in quota, in rapida estensione anche alle valli e alla pianura occidentale, con vento medio tra 30-45 km/h e raffiche massime tra 50-90 km/h fino al piano. In quota saranno possibili anche valori superiori. Vento in graduale attenuazione dal pomeriggio e in serata”.

Per quanto riguarda le piogge, nella notte appena trascorsa si sono registrate residue precipitazioni sulle Alpi di confine, ma in fenomeni sono dati in rapido esaurimento, tranne sui settori più orientali della Lombardia dove potranno persistere fino a parte del mattino.