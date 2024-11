Alla pasticceria appena arrivata a Como le 3 torte del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento

C’è anche un grande nome da poco sbarcato a Como tra le migliori pasticcerie secondo il Gambero Rosso incluse in “Pasticceri e Pasticcerie 2025”, la quattordicesima edizione della guida presentata a Palazzo di Varignana, in provincia di Bologna, in collaborazione con Club Kavè.

Sono 33 le insegne che hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle Tre Torte, riservato alle insegne con un punteggio pari o superiore a 90 centesimi. In Lombardia se ne trovano ben 10 e al terzo posto della virtuale graduatoria lombarda – unica comasca – c’è la pasticceria Martesana, originaria di Milano, ma con un nuovo locale anche nel centro storico di Como, per la precisione in piazza Volta (qui l’articolo ai tempi dell’apertura, a inizio agosto).

In totale sono 660 i locali censiti dalla Guida e 61 le novità che debuttano quest’anno. Due i nuovi indirizzi che entrano a far parte dell’Olimpo dell’eccellenza: in Veneto la pasticceria Denis Dianin di Selvazzano Dentro (Padova) e in Basilicata Tiri Bakery & Caffè a Potenza. A stravincere come qualità è la Lombardia, con 9 pasticcerie a pieno punteggio seguita dalla Campania.

Ecco l’elenco delle Tre Torte:

96 centesimi

Dalmasso – Avigliana (TO)

Biasetto – Padova

94 centesimi

Besuschio – Abbiategrasso (MI)

Maison Manilia – Montesano sulla Marcellana (SA)

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine (SA)

93 centesimi

Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori (SA)

Caffè Sicilia – Noto (SR)

92 centesimi

Acherer Patisserie.Blumen – Brunico/Bruneck (BZ)

Gino Fabbri Pasticcere – Bologna

Fabrizio Galla – San Sebastiano Da Po (TO)

Gruè – Roma

Ernst K Knam – Milano

Pasquale Marigliano – Nola (NA)

Nuovo Mondo – Prato

Sciampagna – Palermo

Walter Musco – Roma

91 centesimi

Belle Hélène – Tarquinia (VT)

Caffè Cavour 1880 – Bergamo

Cortinovis – Ranica (BG)

Fusto Milano – Milano

Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (PD)

Martesana – Milano

Rinaldini – Rimini

Pasticceria Roberto – Erbusco (BS)

Alessandro Servida – Milano

90 centesimi

L’Arte Bianca – Parabita (LE)

Denis Dianin – Selvazzano Dentro (PD)

Dolce Reale – Montichiari (BS)

Dolciarte – Avellino

Luca Mannori – Prato

Piccola Pasticceria – Casale Monferrato (AL)

Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

Tiri Bakery & Caffè – Potenza

Tre Torte d’Oro – Club Kavè

Iginio Massari, Pasticceria Veneto – Brescia

“Viviamo in un mondo profondamente interconnesso – sottolinea Marina Savoia, curatrice della guida – nel quale le tendenze – non importa da dove arrivino – viaggiano veloci e dettano il palinsesto sui banconi. Il 2024 è stato l’anno del dilagare di maritozzi, croissant cubici, piramidali, rolls e affini Se è vero che la prima impressione è quella di un’omologazione generale, vale però la pena porre l’accento su ingredienti e legami col territorio.E sulle specialità tradizionali il nostro paese, più di ogni altro, vanta una preziosa biodiversità. Del resto, occupano un ruolo di rilievo anche nel lavoro di giovani pasticceri e pasticcere, come Arianna Valente e Raffaele Gant, premiati come Pasticceri Emergenti con Libera, insegna di Asti, o come Delia Salvo, della pasticceria Delia di Lecce, Novità dell’Anno”.