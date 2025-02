Intervento dei Vigili del fuoco oggi intorno alle ore 18:15 circa nel comune di Vertemate con Minoprio in zona boschiva, nei pressi della via Cascina Bernardelli, per soccorrere un ragazzo che caduto con la bicicletta riportava un trauma ad una gamba.

Il personale specialista Soccorso Alpino Fluviale dalla sede centrale con l’ausilio della squadra da Cantù hanno trasportato in barella l’infortunato per circa 500 metri per poi essere portato in ospedale dal 118.