Como, 4mila euro al vento: beccato con l’auricolare al test della patente e denunciato

La Polizia di Stato di Como ieri mattina ha denunciato in stato di libertà un 37enne filippino, in regola con il soggiorno e residente a Milano. Verso le 12.30 la volante è stata inviata presso la Motorizzazione Civile di Como, poiché era giunta segnalazione della presenza di un candidato che destava sospetti durante l’esame della patente di guida. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno raccolto la testimonianza dell’esaminatore il quale ha spiegato che una volta iniziato l’esame ha notato l’uomo manovrare un oggetto vicino allo schermo dell’esame, era un telefono con auricolare.

Una volta in Questura, il 37enne ha riferito di aver pagato circa 4000€ ad un soggetto pakistano, che aveva conosciuto in provincia di Milano che lo aveva poi fornito del kit audio ed il telefono cellulare per poter sostenere l’esame. Al termine degli atti, il 37enne filippino è stato denunciato in stato di libertà.