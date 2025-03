Como, il nuovo occhio elettronico è implacabile: inchiodati 120 automobilisti senza revisione. Tutti i dati

Bilancio della Polizia locale di Como relativo ai primi due mesi di quest’anno sul fronte degli interventi sulle strade. Nel dettaglio:

VARCHI DI LETTURA TARGHE

I posti di controlli sono stati 107, con 120 veicoli sanzionati per la mancata revisione e 15 veicoli sequestrati per mancata copertura RCA (qui dettagli sul sistema di controllo).

POSTI DI CONTROLLO ORDINARI

Sono stati effettuati anche 38 posti di controllo ordinari, 9 dedicati alla verifica dello stato psicofisico del conducente in particolare per accertare e contestare violazioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati accertati 4 reati: 2 per la guida in stato di ebbrezza e 2 per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

In questi posti di controlli sono stati fermati 290 veicoli, identificati i rispettivi passeggeri ed elevate 49 sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada.

I controlli in ambito di circolazione stradale hanno anche portato al ritiro di 12 patenti di guida, di cui 9 per patente scaduta di validità art. 126 C.d.S. (cfr. sono 16 le patenti ritirate nel bimestre per tutte gli ambiti di attività).

Sono state inviate 41 segnalazioni alla locale Prefettura per l’eventuale sospensione di patenti alla seconda violazione nel biennio (recidiva).

Sono state effettuate n. 8 sospensioni brevi delle patenti di guida per violazioni alle norme del Codice della strada che prevedono questa fattispecie.

Sono stati elevati 4.917 avvisi di violazioni per divieto di sosta, i verbali contestati direttamente al trasgressore per violazioni alle norme del codice della strada sono stati 728.

Sono state elevate anche 20 sanzioni per mancato rispetto delle norme di circolazione in materia di prevenzione dell’inquinamento atmosferico.

Infine, sono stati effettuati:

n. 137 rimozioni di veicoli.

n. 21 sequestri veicoli per mancata copertura assicurativa RCA;

n. 2 fermi veicoli per varie violazioni alle norme del Codice della strada;

INFORTUNISTICA STRADALE

Sono stati rilevati n. 87 sinistri stradali di questi 39 sono quelli con feriti con 53 persone che hanno riportato lesioni, nessun caso con esito mortale. Sono state accertate n. 2 violazioni per guida in stato di ebbrezza tutti con rilevanza penale portando a 4 i reati contestati per questa specifica fattispecie. Via Varesina con 7 sinistri stradali rilevati è la strada con il maggior numero d’incidenti, segue via Bellinzona con 5.

Le persone coinvolte nei sinistri stradali sono state 199 e le fasce d’età maggiormente coinvolte sono quelle comprese tra i 35 e i 49 anni e tra i 50 e i 65 anni con 45 persone ciascuna (22,61%), i minori coinvolti negli incidenti in questo periodo sono stati 19 pari al 9,55%. La fattispecie più ricorrente è stata quella dello scontro frontale/laterale occorsa in 20 casi, in 12 casi si è verificato un tamponamento. Sono 115 le autovetture coinvolte in sinistri stradali risultandone i veicoli maggiormente coinvolti, 10 i ciclisti, 4 conducenti di monopattino elettrici, 17 ciclomotori o motocicli, 10 casi di investimento di pedoni.

Giovedì è il giorno della settimana in cui si sono verificati il maggior numero di sinistri stradali con 21 incidenti. La fascia oraria con il maggior numero di incidenti è stata quella fra le 14.00 e le 20.00 con 38 casi. In 32 casi sono state elevate sanzioni per il mancato controllo del veicolo da parte del conducente e in 11 casi per spostamenti durante la marcia che hanno determinato il sinistro stradale. Infine, a seguito dei rilievi effettuati, sono state ritirate 4 patenti di guida.