Tra le valli del Lago di Como un piccolo stupendo palco dove si fa grande teatro

La forza dell’antichità si rinnova in scena con “La leggenda di Prometeo”, in programma domani 23 marzo alle 17.30 al Teatro di Castiglione d’Intelvi. Lo spettacolo racconta il mito della ribellione e della generosità divina, rendendo omaggio alla forza del mito e alla sua capacità di parlare alle sfide contemporanee, come la lotta per la libertà e la giustizia.

Prometeo, il titano che sfida gli Dèi per donare agli uomini il fuoco e, con esso, la conoscenza e la civiltà, è una delle figure più significative della cultura occidentale. Il mito esprime una riflessione profonda sul rapporto tra divino e umano, tra generosità e ribellione, e sulla commistione inevitabile tra la natura umana e quella divina. Lo spettacolo invita il pubblico a immergersi in un mondo senza tempo, in cui le sfide universali del mito si confrontano con la realtà di oggi.

Un progetto che celebra anche il territorio. L’iniziativa è parte del progetto PNRR “La cultura che accoglie – Borghi comacini rete”, che punta a valorizzare le risorse locali e a promuovere la cultura come strumento di sviluppo. In particolare, il progetto celebra il contributo delle donne della Valle Intelvi, evidenziando il loro ruolo nella valorizzazione delle attività agricole, di accoglienza e nella tutela delle tradizioni culturali.

L’Associazione Amici di Dizzasco e di Muronico, promotrice dell’evento, si fa portavoce di questa iniziativa che integra cultura e comunità, riflettendo sulla centralità delle donne nell’evoluzione e nella crescita del nostro territorio. Un’occasione imperdibile per scoprire la potenza dei miti classici e per essere testimoni di come la cultura possa diventare motore di cambiamento, valorizzazione e identità locale.

Dettagli evento:

Data: 23 marzo 2025, ore 17:30

Luogo: Teatro di Castiglione d’Intelvi

Regia: Christian Poggioni

Organizzazione: Associazione Amici di Dizzasco e di Muronico

Progetto: PNRR “La cultura che accoglie – Borghi comacini rete”