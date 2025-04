“Pieno sì al nuovo stadio Sinigaglia ma Rapinese non ascolta nessuno e rischia di far perdere una grandissima occasione”

Sul tema del futuro dello Stadio Sinigaglia di Como ecco un intervento di Fratelli d’Italia che ribadisce il pieno sostegno al progetto e invita ancora una volta i comaschi a partecipare al sondaggio proposto dal partito (iniziativa non gradita da tutti: ne parlavamo qui). Ma soprattutto non mancano parole durissime per il sindaco Alessandro Rapinese:

Fratelli d’Italia conferma il proprio pieno sostegno alla realizzazione del nuovo stadio Sinigaglia, considerandolo un’opportunità storica per Como, per il Como 1907 e per l’intero territorio. Essere favorevoli significa lavorare con serietà per creare le condizioni che rendano il progetto sostenibile e condiviso. Crediamo che ascoltare i cittadini e coinvolgere la città sia fondamentale per evitare gli errori già visti in altre realtà, dove l’assenza di dialogo ha compromesso iniziative di grande valore.

La nascita del comitato dei residenti della zona stadio, annunciata ieri, è la dimostrazione che non ci sbagliavamo nel sostenere fin dall’inizio l’importanza di un confronto vero e strutturato. È evidente che senza ascolto, come insegna anche il caso di Roma, progetti così ambiziosi rischiano di arenarsi o addirittura fallire. Quando abbiamo lanciato il sondaggio pubblico su www.nuovosinigaglia.it, lo abbiamo fatto spiegando a chiare lettere che senza un percorso di ascolto trasparente e partecipato sarebbero inevitabilmente nati ostacoli. A supporto di questa tesi abbiamo citato con dovizia di particolari quanto accaduto a Roma nel 2017, quando la mancata condivisione con cittadini e istituzioni locali fu tra le cause che portarono al blocco del progetto iniziale del nuovo stadio della Roma, facendo perdere 8 anni. Cosa che ora sta accadendo a Parma.

Oggi, a Como, stiamo vedendo purtroppo le stesse dinamiche: un’amministrazione comunale chiusa al confronto, che rischia di compromettere un’opportunità straordinaria per la città. Il sondaggio ha già raccolto centinaia di risposte da parte di comaschi, residenti e tifosi. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare: il contributo di ciascuno è fondamentale per offrire una visione reale e condivisa, capace di rafforzare il progetto e renderlo davvero al servizio della città.

Con la sua ormai evidente ostinazione a non voler ascoltare nessuno – come dimostrato anche sulle questioni del Luna Park, delle scuole e degli asili, del mercato, dell’associazione Carducci e dei residenti di diversi quartieri – il Sindaco rischia seriamente di far perdere a Como una grandissima occasione. Il nuovo Sinigaglia non deve essere solo uno stadio moderno, ma un progetto radicato nel tessuto urbano, capace di migliorare la città e di rafforzarne l’identità. Questo si può ottenere solo attraverso il dialogo, non con l’imposizione.

Il 15 maggio alle ore 20.30, presso lo Yacht Club di via Puecher, Fratelli d’Italia presenterà pubblicamente i risultati del sondaggio durante un evento aperto alla cittadinanza. Invitiamo a partecipare tutti i cittadini, i rappresentanti delle categorie economiche e sociali, i residenti, i tifosi e il Como 1907, nella persona del presidente Mirwan Suwarso o di un suo delegato.

Fratelli d’Italia continuerà a fare di tutto affinché Como possa cogliere questa straordinaria occasione, nell’interesse della città, dei suoi cittadini e del Como 1907.

Stefano Molinari – Presidente Provinciale Fratelli d’Italia

Alessandro Nardone – Coordinatore Cittadino Fratelli d’Italia