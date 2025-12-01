A Como ReveZone dove la cura della persona è rituale: per Natale esperienze uniche da regalare

C’è un luogo, nel cuore di Como, dove la cura della persona diventa rituale, dove ogni gesto è studiato per trasformarsi in esperienza sensoriale e dove la professionalità si fonde con una visione autentica della bellezza. Questo luogo è ReveZone, il centro estetico fondato più di vent’anni fa da Francesca Valenza, professionista appassionata originaria di Sulmona, in Abruzzo, formatrice e punto di riferimento per un’estetica che abbraccia qualità, ricerca e autenticità.

Accanto a lei, Gloria, Martina, Sara, Valentina, Carlotta, Matilde e Giorgia, un team selezionato con attenzione e cresciuto nel segno dell’eccellenza, tanto che quattro di loro sono ex allieve di Francesca al CFP di Como e oggi, insieme alle loro colleghe, sono professioniste preparate e unite da una stessa filosofia: offrire trattamenti che non solo migliorano l’aspetto estetico, ma che si prendono cura dell’unicità di ogni cliente.

Il Natale secondo ReveZone: rituali che diventano esperienze da regalare

E proprio seguendo questo pensiero, in occasione del Natale ReveZone propone doni che non si scartano soltanto, ma si vivono. Trattamenti esclusivi, percorsi pensati per rigenerare, coccolare, illuminare chi li riceve. Regali che raccontano una scelta precisa: dedicare a sé o a chi si ama un momento speciale.

La magia della sericina: il regalo più prezioso

Fiore all’occhiello del centro sono infatti i trattamenti a base di sericina, la preziosa proteina estratta dalla seta comasca grazie all’intuito e alla passione di Giada Mieli e del suo marchio J and D Cosmetici. Un ingrediente nobile, raro, un’eccellenza del territorio capace di trasformare la pelle rendendola morbida, luminosa e idratata in profondità come con il Sericina Total Experience – Trattamento viso e corpo, un percorso iconico che rappresenta l’essenza più profonda del centro.

Un dialogo tra pelle, mani esperte e sericina pura che inizia con l’applicazione di un’emulsione alla sericina su tutto il corpo che idrata e nutre la pelle in profondità. Si prosegue poi con un massaggio total body dal potere drenante e rilassante e con una da maschera viso alla sericina accompagnata da un leggero massaggio per stimolare la microcircolazione e l’assorbimento delle sue preziose sostanze. Un’idratazione finale sarà poi la conclusione perfetta di un vero e proprio rituale che racconta il territorio, la tradizione serica comasca e la bellezza più autentica. Un perfetto dono di Natale per chi desidera qualcosa di davvero unico: un’esperienza, prima ancora che un trattamento.

Rituali da donare

Tra i trattamenti più amati, pensiero perfetto per chi desidera regalare non solo bellezza, ma anche un benessere profondo e naturale, non può sicuramente mancare il trattamento Profumo di Fieno dagli effetti rilassanti e disintossicanti, perfetto per chi desidera allontanare lo stress e ritrovare energia decontraendo i muscoli, attenuando eventuali gonfiori e inestetismi e agendo sulla fonte degli squilibri del corpo.

Fieni e erbe alpine coltivate sull’Altopiano di Asiago secondo il metodo HöbePergh e sanificate e rese anallergiche, scaldate in una speciale stufa e applicati sulla pelle con panni di cotone sono infatti alla base di questo speciale trattamento che solo pochi centri massaggi in Italia eseguono, regalo perfetto per chi cerca un’efficacia naturale e ricercata.

Chi cerca invece un trattamento rilassante e drenante immerso nei profumi del Natale e dell’inverno del Nord Europa, ecco il Massaggio Svedese. Un’atmosfera fatta di aromi di arancia e cannella uniti all’efficacia dei prodotti firmati Microcosmo, piccola realtà del territorio che produce trattamenti cosmetici spargirici di altissima qualità. Una vera e propria coccola per il corpo e l’anima da cui uscire davvero rigenerati.

Pino silvestre e corteccia di cannella sono invece le essenze che accompagnano il massaggio relax total body Note di Bosco Incantato, un vero percorso che porta nel cuore dell’inverno tra aromi legnosi e sensazioni profonde. Un momento di puro relax in grado di decontrarre i muscoli e donare armonia alla mente grazie al connubio perfetto tra tocco delle mani, oli essenziali purissimi rilassanti e energizzanti e respirazione simile a quella utilizzata durante il training autogeno. Un momento di vero relax anche per la mente.

Per chi desidera invece un’esperienza antica e rigenerante, ecco il trattamento Pindasweda, un antico rituale ayurvedico indiano che combina il massaggio a base di oli medicati con l’applicazione di tamponi caldi a base di erbe medicinali che, stimolando la sudorazione, accompagnano il corpo in un fluire dolce e costante favorendo il benessere psicofisico. Il risultato sono tensioni muscolari alleviate, un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica e una profonda azione detox lasciando una sensazione di leggerezza e profondo rilassamento.

Cofanetti, gift card e prodotti selezionati: il Natale su misura

Per tutti i trattamenti, sono disponibili gift card eleganti e curate, disponibili sia in formato digitale via email sia da ritirare in sede, magari abbinate a un pacchetto personalizzato.

Accanto ai trattamenti, Revezone propone infatti cofanetti personalizzabili con prodotti Made in Italy selezionati per qualità e filosofia. Dalle formulazioni raffinate di Robéus Cosmetics, all’eccellenza comasca di J and D Cosmetici, creatori di una straordinaria linea alla sericina, fino ai prodotti naturali di Microcosmo, azienda di Asso specializzata in cosmetica spagirica, tutti i prodotti che trovate da ReveZone sono il frutto di una ricerca accurata che privilegia le eccellenze del territorio e l’efficacia dei trattamenti.

Tra i trattamenti viso, corpo e i percorsi SPA presenti sul sito, è semplice trovare il dono perfetto. Un dono che parla di benessere, di tempo per sé, di attenzioni che restano.

ReveZone, via Auguadri 16, Como

Info e appuntamenti: 031 243316 – info@revezone.it Scopri di più su revezone.it