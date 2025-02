Trentamila euro di montepremi e una sfida che passa tra le magiche valli del Lago di Como: la grande competizione

Il 33° Rally Internazionale dei Laghi sarà la prima gara stagionale della Lombardia Rally Cup-Trofeo Regionale Rally Aci Lombardia, competizione riservata a tutti i licenziati sportivi presso un Automobile Club lombardo.

Ambire al corposo montepremi di trentamila euro è facile in quanto l’iscrizione è gratuita e presso i tavoli dei verificatori ad inizio di ogni gara si possono avere informazioni e delucidazioni.

Rispetto alla passata edizione, il range si allarga arrivando ad otto gare totali con un minimo di tre risultati da ottenere per entrare nella graduatoria finale. Non sono previsti scarti. Il poter puntare al premio finale non riguarderà solo i primi tre assoluti ma anche il primo Under25, tutti i vincitori di classe e la prima pilota del Femminile.

Il fitto calendario prevede la partenza da Varese con il Rally dei Laghi dei prossimi 1 e 2 marzo per poi passare in primavera nella Bergamasca con il Prealpi Orobiche. Terzo round di stagione sarà il Coppa Valtellina di aprile a cui farà seguito la comasca Valle Intelvi (nuovo ingresso) a maggio. A fine giugno andrà in scena il pavese Valli Oltrepò mentre a settembre il celebre 1000 Miglia. Rush finale con la new entry Sebino ed il comasco Trofeo Villa d’Este entrambi ad ottobre.

“Si tratta di un progetto ambizioso volto a promuovere i nostri piloti e soprattutto le nostre gare– affermano all’unisono i presidenti degli ACI di Lombardia. “Fanno parte della serie gare del CRZ, del TIR e anche nazionali non titolate rendendo ampia la scelta per i concorrenti che vorranno parteciparvi: per la stesura delle graduatorie basteranno tre partecipazioni!”

La prima edizione del 2024 è stata vinta dal valtellinese Moreno Cambiaghi, bravo ed assiduo frequentatore della zona numero tre.

Il Rally dei Laghi prevede la disputa di sei prove speciali. La partenza avverrà sabato 1 marzo da Maccagno a seguito della quale i concorrenti affronteranno l’impegnativa Forcora ed il Sette Termini. Domenica 2 marzo spazio alle Grantola-Sette Termini e alla Valganna da ripetersi due volte per concludersi all’arrivo di Piazza Monte Grappa nel cuore di Varese, la Città Giardino.