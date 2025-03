A pochi km da Como la palestra di roccia più moderna d’Italia per appassionati da tutta la Lombardia e dalla Svizzera

Un nuovo, imponente polo sportivo sta nascendo a Varese, nel quartiere di San Fermo. Tante le curiosità, ma sicuramente quella più interessante sarà la palestra di roccia per l’arrampicata più moderna d’Italia.

Un piano che sta entrando nel vivo – in questi giorni sta prendendo vita lo scheletro della palestra – e che prevede un investimento da 7 milioni e 300 mila euro due dei quali finanziati con i fondi del PNRR.

Oltre alla palestra spazio a 5 campi da padel. Poi toccherà a un campetto da calcio e un’area dedicata al parkour. Ma la vera star sarà la palestra di roccia, 1300 metri quadri, destinata ad aprire a fine estate e diventare un’attrazione top nel mondo dell’arrampicata sportiva italiana.

«Sarà la palestra di roccia più moderna d’Italia – spiega Matteo Brera a Varesenoi, uno dei tre amministratori della Varese Climbing, fautrice dell’iniziativa insieme al Comune di Varese -Particolarità è che la palestra sarà pubblico/privata”. In Lombardia ce n’è una a Uboldo, ce ne sono a Milano e “poi bisogna andare fino a Bergamo e a Brescia per trovarne altre. Per questo ci aspettiamo una grande risposta: dalla città, dalla provincia e anche dalla Svizzera, dove gli impianti non sono molto diffusi».

E nella palestra – dove si potranno praticare le tre discipline dell’arrampicata, ovvero il Lead, il Boulder e lo Speed, l’arrampicata in velocità, diventata sport olimpico a Parigi 2024: quella più alta, circa 15 metri – potranno essere ospitate gare internazionali, perché omologata dalla FASI, la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.

A completare l’edificio sarà realizzato anche un bar/tavola calda con area esterna, spogliatoi e reception. La palestra di roccia arriverà a poter ospitare fino a 150 persone contemporaneamente. Nella struttura, le pareti saranno oggetto di nuova tracciatura ogni settimana, così che i frequentatori abituali si possano cimentare su percorsi sempre diversi