Acinque attiva il call center in arabo (e francese): “Un servizio in linea con un mondo globale e inclusivo”

“Un servizio in linea con un mondo globale e inclusivo”, spiegano dall’azienda. Acinque Energia, la società di vendita luce e gas del gruppo Acinque, ha attivato una linea dedicata ai clienti e ai potenziali clienti di lingua araba. Al numero 0283905436, tre volte a settimana (mercoledì, giovedì e venerdì), dalle 9 a mezzogiorno, l’azienda mette infatti a disposizione degli utenti operatrici di madrelingua araba e francese.

Il servizio è rivolto sia a chi ha già in essere un rapporto con Acinque sia a quanti intendono approfondirne la proposta commerciale, in un momento complesso in tema di forniture stante il rincaro delle materie prime e delle misure adottate per contenerlo, fra cui i consigli suggeriti dagli esperti della società per ridurre i consumi.

“Siamo partiti in via sperimentale in occasione della fase finale dei mondiali in cui, grazie al cammino del Marocco, ci si è resi conto una volta di più di quanto sia numerosa la presenza della popolazione di origine magrebina – ha sottolineato Andrea Grimaldi, responsabile customer care –. L’iniziativa fa parte delle nostre politiche di attenzione ai bisogni che, mantenendo ben ferma la centralità del cliente, ha moltiplicato canali e forme di contatto diretto. L’obiettivo è raggiungere tutti per fornire informazioni e suggerimenti. Grazie al passaparola visto che solo ora la stiamo pubblicizzando, la linea in lingua araba ha già riscosso apprezzamento e interesse”.