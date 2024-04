“Ancora danni e disagi per il maltempo a Como e provincia, la causa è il cambiamento climatico”

Il Movimento Cinque Stelle di Como punta il dito sul cambiamento climatico e sulle mancate risposte per affrontarlo, a poche ore dal forte maltempo che ha provocato danni e disagi tra città e provincia con pioggia e raffiche di vento violentissime. Raffaele Erba, coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle Como, interviene sul tema: “Si chiama cambiamento climatico il fenomeno che genera effetti sempre più pesanti sui nostri territori. A dimostrarlo è la maggior frequenza di eventi estremi quali grandinate anomale, nubifragi, siccità e, come avvenuto nelle ultime ore, forte vento oltre i 100 km/h. Ma anche i dati scientifici posizionano Como tra le province più colpite e dal clima peggiore in Italia proprio a causa dell’aggravamento dei fenomeni atmosferici estremi”.

“Gli eventi climatici degli ultimi anni suscitano molte riflessioni, in particolare sulla necessità di istituire nuovi strumenti di gestione per fronteggiare le sempre più frequenti emergenze – prosegue Erba – Le alluvioni a Blevio e Cernobbio del 2022 e del 2023, la grandinata che ha profondamente colpito i territori della Bassa Comasca l’anno scorso, sono gli esempi più recenti che richiamano l’attenzione sulla necessità di mettere in campo strumenti che possano permettere rapidi interventi su danni subiti, soprattutto verso i privati, che troppo spesso risultano esclusi da ogni forma di supporto pubblico”.

Erba conclude poi sottolineando che “a oggi, l’unico ente in grado di assolvere a tale compito è Regione Lombardia. Da anni, come MoVimento 5 Stelle, chiediamo l’attivazione di misure ad hoc ma finora non ci sono ancora risposte a quella che riteniamo sia una semplice richiesta di buonsenso”.