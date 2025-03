Azienda sociale, Rapinese contro tutti: Regione Lombardia dice basta al Comune di Como e commissaria

Esattamente come ipotizzato dalla Lega e dall’assessore regionale Alessandro Fermi alla fine del mese scorso (qui trovate antefatto e cronache complete), Regione Lombardia oggi è passata al commissariamento nell’ambito dell’Azienda sociale, per le inadempienze del Comune di Como relative all’attuazione dei piani di zona.

Nel contesto dello scontro totale all’interno dell’azienda, che da mesi vede il Comune del capoluogo da solo contro tutte le altre amministrazioni comunali socie, lo scorso 20 febbraio Palazzo Lombardia aveva chiaramente ammonito Palazzo Cernezzi circa il possibile esito traumatico dell’impasse sull’attuazione dei piani di zona: “Al fine di garantire il perseguimento dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, Ndr) attraverso la piena attuazione del Piano di Zona 2025-2027 – si leggeva nella comunicazione ufficiale partita da Milano il mese scorso – si invita il Sindaco del Comune di Como a sottoscrivere l’Accordo di Programma entro e non oltre il 7 marzo 2025 con il conseguente invio del documento alla scrivente Direzione generale”.

La cosa non è affatto accaduta, però, nel segno del fossato che divide la ventina di comuni comaschi soci dell’Azienda dal tandem Rapinese-Roperto (quest’ultima formalmente presidente dell’Azienda sociale ma priva del sostegno di tutti i soci tranne Palazzo Cernezzi). Su questa scia, registrata l’inazione del sindaco di Como, oggi è dunque arrivata la comunicazione ufficiale del commissariamento ad acta: sul punto specifico dell’accordo di programma per l’attuazione dei Piani di zona interverrà dunque una figura scelta direttamente da Regione Lombardia.

Di seguito, il testo della comunicazione.

Gentilissimi,

come noto, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Como ha approvato in data 13/12/2024 il Piano di Zona per il triennio 2025-2027.

Entro il termine previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale del 31 dicembre 2024, n. 2167, tutti i Sindaci dei Comuni dell’Ambito territoriale in argomento hanno sottoscritto l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2025-2027, ad eccezione del Sindaco del Comune di Como.

Pertanto, con nota protocollo n. J2.2025.0007832 del 20 febbraio 2025 il Sindaco del Comune di Como è stato invitato dalla scrivente Direzione generale a sottoscrivere l’Accordo di Programma entro e non oltre il 7 marzo 2025, al fine di garantire le condizioni per l’erogazione dei servizi sociali e l’applicazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali attraverso la piena attuazione del Piano di Zona 2025-2027.

Ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro da parte dell’amministrazione comunale interessata.

La presente, pertanto, per comunicare a codesta Assemblea dei Sindaci che l’Amministrazione regionale intende procedere con l’esercizio dei poteri sostitutivi così come previsto al comma 11 dell’articolo 18 della legge regionale n. 3/2008 attraverso la nomina di un commissario ad acta sentita l’assemblea dei sindaci.

Si invita l’Assemblea a voler prendere atto della seguente comunicazione e a darne riscontro a seguito di trattazione alla prima seduta utile.

Cordiali saluti.