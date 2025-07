Como, lo Studio Spallino si apre ancora alla cultura: in mostra le acqueforti per il romanzo di Bocelli

Nuovo appuntamento culturale allo Studio legale Spallino, a Como. Nella giornata di domenica 21 settembre 2025, dalle 10 alle 18, saranno esposte le acqueforti realizzate da Giuseppe Bocelli per “‘Ngiulina”, romanzo di Gianluigi Bocelli dedicato all’infanzia di una bambina nel mondo contadino ormai al crepuscolo, nella prima metà del secolo scorso.

La mostra, a ingresso libero, seguirà la presentazione del libro presso la Libreria Feltrinelli di via Cesare Cantù, 17, a Como, venerdì 19 settembre alle ore 18.

‘Ngiulina di Gianluigi Bocelli

‘Ngiulina forse non è proprio un romanzo: è più un atto di memoria, è riflessione sulle stagioni della vita umana e del mondo. Per chi ha vissuto quest’ultima frangia del mondo contadino, che si è ciclicamente inanellato su se stesso per secoli fino alla metà del ‘900, ‘Ngiulina sarà forse anche spunto di nostalgia, ma in sé il libro, uscito questo maggio 2025 per l’editore Cremonabooks, è cronaca. Di una infanzia, quella di Angela Ferraroni, bambina negli anni ’20 del secolo scorso, che racconta il suo paradiso terrestre nell’ancestrale mondo contadino della piana lombarda.

Tre generazioni concorrono all’opera: di fianco ad Angela c’è la penna del nipote Gianluigi Bocelli, musicista e giornalista, che filtra e compila il flusso di ricordi, e ci sono le immagini del figlio di ‘Ngiulina, Giuseppe Bocelli, che correda il racconto con una ventina di incisioni onde rievocare questo “mondo lontano, affondato di colpo come Atlantide” – per citare la splendida introduzione di Basilio Luoni.