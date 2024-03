Como capitale del turismo sui laghi: 2mila incontri e viaggi tra le bellezze, successo della Borsa Internazionale

Si è conclusa con grande successo e soddisfazione la ventitreesima edizione della Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia, prestigioso evento di incoming dedicato al turismo lacustre organizzato e ospitato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con le Camere di Varese, Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Brescia, Verona e Trentino Marketing. L’evento ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero del Turismo a testimonianza del valore dell’iniziativa a livello nazionale.

Appuntamento consolidato nell’agenda dei principali operatori turistici internazionali, la Borsa si è dimostrata, anche quest’anno, in forte crescita con la presenza di buyer provenienti da tutto il mondo compresa una folta delegazione dagli Stati Uniti, dall’India, dalla Polonia e, per la prima volta, dall’Islanda.

Nel corso del suo articolato programma, dal 20 al 24 marzo, sono state numerose le opportunità di scambio e di relazione tra i buyer internazionali e gli operatori turistici italiani: un totale di 2.060 incontri business in presenza nella splendida location di Villa Erba e 10 fam trip alla scoperta delle bellezze dei luoghi affacciati sui laghi di Como, di Varese, D’Orta, di Garda, Iseo e Maggiore.

Accompagnati da guide esperte i buyer hanno vissuto in prima persona esperienze emozionanti visitando ed apprezzando luoghi meravigliosi e meno noti: l’alto lago di Como con l’affascinante Museo della Barca Lariana, le bellezze di Santa Maria del Tiglio e il forte Montecchio di Colico, il ramo lecchese del lago con l’Orrido di Bellano e il comune di Pasturo sulle pendici orientali della Grigna, ma anche la Brianza con il turismo golfistico che unisce sport, accoglienza di alto livello e natura. Sugli altri territori partner esperienze di trekking e e-bike, tour delle isole del lago Maggiore e del lago d’Iseo, visite e degustazioni delle cantine vinicole più caratteristiche. Cinque giorni di valorizzazione e di promozione delle eccellenze del turismo lacustre del Nord Italia.

“Esprimo la mia piena soddisfazione per la riuscita della ventitreesima edizione della Borsa dei Laghi che, ancora una volta, ha messo in luce le bellezze di un territorio straordinario che comprende tutti i laghi del Nord Italia. Un successo realizzato grazie alla collaborazione dei nostri partner territoriali, Villa Erba e Navigazione Lago di Como e all’impegno di tutti i nostri operatori turistici – ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Como Lecco, Marco Galimberti – Fondamentale anche quest’anno, il lavoro di squadra tra i sistemi camerali dei territori partner, tutti uniti nell’obiettivo di promuovere il turismo lacustre, uno dei principali motori dell’economia italiana sui mercati internazionali. Tutti i nostri territori, già di elevato profilo in termini di attrattività turistica, mirano a due obiettivi, quello della destagionalizzazione dei flussi turistici e quello della valorizzazione di luoghi che, pur ricchi di bellezze da scoprire, risultano allo stato ancora poco conosciuti. Anche per questa ragione, non resta che già da subito rimetterci a lavorare insieme per l’edizione 2025”.