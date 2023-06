Como, corsia del lungolago chiusa fino al 31 dicembre: movieri anche per gli attraversamenti pedonali

Non sarà di breve durata l’assetto attuale del lungolago di Como, sul fronte della circolazione stradale. La società Aria Spa – costola di Regione Lombardia al lavoro sul cantiere paratie – ha infatti chiesto la proroga fino al 31 dicembre prossimo per l’occupazione della corsia di marcia lato lago per completare la nuova linea di drenaggio delle acque bianche. Le misure che si allungano nel tempo sono di fatto quelle già note e visibili:

1. la chiusura della corsia di marcia (lato lago) di Piazza Cavour e conseguente restringimento della carreggiata;

2. la chiusura del tratto di corsia preferenziale di Lungo Lario Trento in direzione Piazza Matteotti compresa tra Via Cairoli e Piazza Cavour;

3. la chiusura della corsia di marcia preferenziale di Piazza Cavour in direzione Piazza Matteotti compresa tra Lungo Lario Trento e Lungo Lario Trieste;

4. la chiusura del tratto di corsia preferenziale di Lungo Lario Trieste in direzione Piazza Matteotti compresa tra Piazza Cavour e Piazza Matteotti;

5. l’istituzione di 2 corsie di marcia transitabili in direzione Viale Cavallotti sfruttando la chiusura di cui al precedenti punti 2., 3., 4.;

6. l’istituzione del senso unico di marcia in Piazza Cavour in direzione Viale Cavallotti;

7. l’istituzione del senso unico di marcia in Lungo Lario Trento nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Via Cairoli in direzione Viale Cavallotti;

8. il tracciamento e mantenimento in efficienza per tutta la durata del cantiere, a cura dell’Impresa, della segnaletica orizzontale di cantiere sulle due corsie aperte al traffico in direzione Viale Cavallotti di cui al punto 5., conformemente a quanto sopra riportato;

9. la viabilità pedonale verrà modificata indirizzandola sul lato opposto a quello interessato dai lavori sfruttando i due attraversamenti pedonali semaforizzati esistenti, mediante posizionamento, a cura dell’Impresa, di sbarramenti e opportuna segnaletica;

Per quanto riguarda l’impatto sul traffico, in realtà le auto continueranno a essere indirizzato nelle corsie dedicate ma viene sottolineato anche che questo accadrà con “l’aiuto e la segnalazione di personale addetto (movieri), al fine di creare il minor disagio possibile alla circolazione durante le ore di punta o nel momento in cui si vengono a formare code troppo consistenti”. Altro passaggio importante, quello riguardante la regolazione per i pedoni: “Inoltre – recitano le disposizioni di Palazzo Cernezzi – per la sicurezza dei pedoni, verranno impiegati movieri all’altezza degli attraversamenti pedonali tracciati lungo il tratto interessato alla temporanea modifica”.