Como, pericolosissimo: “I ragazzini salgono in cima all’autosilo e giocano in equilibrio. Non è la prima volta”

Immagini inquietanti per l’evidente pericolosità cui si espongono quei ragazzi. E’ successo ieri, sabato 12 ottobre, a Como sul tetto dell’Autosilo Valduce compreso tra viale Lecco e via Dante. Una lettrice di ComoZero ha immortalato i tre (ma forse se ne conta qualcuno in più, l’immagine è presa da lontano) che una volta arrivati all’ultimo piano della struttura hanno deciso di arrampicarsi sulla tettoia di copertura.

"Un sabato di ordinaria follia – scrive la lettrice in un messaggio firmato – peraltro non è la prima volta che segnalo ragazzini che giocano a fare l'asse di equilibrio. Ieri ho anche chiamato i vigili che purtroppo mi hanno detto di essere molto impegnati per il Giro di Lombardia. Provo pena per i ragazzini che sicuramente non hanno altri stimoli positivi".