Intervista a Fontana, clamorosa promessa: “Sport a Muggiò, fondi e accordo”. No Luna Park: “Nuovo ricorso”. Emergenza freddo: i posti ci sono, servono soldi. Esce ComoZero Settimanale

Nuovo numero, nuova corsa. E’ in distribuzione da questa mattina, negli oltre cento totem tra Como e provincia, l’ultima edizione di ComoZero Settimanale. Permetteteci di ringraziarvi, intanto, perché a ogni uscita fate incetta delle copie che vanno praticamente esaurite. Se questo periodico riesce, dopo tanti anni, a essere sempre gratuito è per due motivi: voi lo leggete e i nostri inserzionisti ci credono tantissimo. E ci mettiamo una terza ragione, apprezzate il nostro lavoro. E quando non l’apprezzate, ci sta, nasce sempre un confronto serio e bello.

Questa settimana apriamo con un’intervista esclusiva al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. E, credete, sgancia qualche bombetta. La prima? Entro sei mesi partirà la stesura dell’accordo di programma per il progetto sport a Muggiò. Parliamo di piscina, centro del ghiaccio, parcheggi e tanto altro. Un assist totale per il sindaco Rapinese. Ecco:

Poi, stando sempre nella piana di Muggiò, il caso del Luna Park sfrattato dal Comune. Nuovo ricorso in vista.

Il ‘Piano freddo’, ex emergenza freddo, a Como. Cioè l’accoglienza dei senzatetto nei mesi più gelidi dell’anno. Non mancano i posti, anzi la rete riesce a gestire tutti i casi. Semmai mancano i fondi.

Il boom turistico a Como. Ecco il servizio del Valduce per chi viene in vacanza da queste parti.

E’ tempo di Carnevale. L’imperatore dei festeggiamenti è certamente Schignano con una storica, magnifica e lunghissima tradizione. Ma in tutta la Valle Intelvi sono previste sfilate e appuntamenti.

Seguono belle e ampie pagine di appuntamenti e cultura. Buona lettura!