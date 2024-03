Da Regione Lombardia bando da 5,6 milioni per il patrimonio artistico e artistico. L’incontro a Como

Incontro, oggi, tra gli esponenti culturali del territorio comasco e l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, all’Ufficio territoriale regionale del capoluogo.

“L’incontro con l’Assessore regionale Caruso è stato fondamentale per un confronto con gli stakeholders in ambito culturale del territorio comasco – ha sottolineato la consigliera regionale comasca di FdI, Anna Dotti, presidente della Commissione Cultura – Tutti hanno potuto interagire e avere tutti i chiarimenti utili per partecipare all’avviso unico sulla cultura, in modo da canalizzare e valorizzare i progetti del territorio. Si tratta di una ulteriore opportunità rivolta a tutti i soggetti che fanno promozione e valorizzazione del nostro patrimonio artistico, storico, archivistico, della tradizione e folklorismo. Senza memoria non vi è, infatti, futuro”.

“Le somme messe a disposizione da Regione Lombardia, con un plafond complessivo disponibile, pari a euro 5.661.000, suddiviso in diversi ambiti, soddisfano sia le richieste volte alla conservazione e classificazione che alla promozione e diffusione del sapere come delle bellezze artistiche e storiche lombarde, anche religiose – ha aggiunto Dotti – Si dà così piena dignità alle nostre identità storiche oltre che essere volano di opportunità in termini di attrattività turistico-ricettiva, non solo di prossimità, con innegabili ricadute positive per l’indotto e l’economia regionale”. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it, dalle ore 10 del 3 aprile alle ore 16 del 23 aprile.