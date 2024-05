Dalla provincia di Como a Milano ma col pedaggio: “Una tassa occulta su migliaia di pendolari”

Una tassa occulta – ma forse poi nemmeno troppo su migliaia di comaschi e lombardi in generale. Così il Movimento Cinque Stelle Como definisce il prossimo pedaggio che colpirà la superstrada Milano-Meda che attraversa la Brianza dalla provincia di Como fino al capoluogo di regione e verrà inglobata da Pedemontana diventando un’autostrada a pagamento.

Raffaele Erba, coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle Como, dichiara: “Proprio da chi punta sempre il dito sui tributi da Roma, non si risparmia a crearne di nuovi. Prima la tassa sanitaria a carico dei frontalieri, ora la tassa sul viaggio casa lavoro per i pendolari che ogni giorno percorrono il tratto che presto sarà gestito da Pedemontana”.

“Dalle stime si parla di almeno 100 euro al mese per utilizzare la strada che ora è gratuita. Scelta insensata di Regione Lombardia che fa solo un grandissimo regalo ai costruttori, gli unici a trarre vantaggio dalla scelta perché si vedranno pagati i lavori dalle tasche dei pendolari – aggiunge Erba – Territorio e cittadini si troveranno di fronte solo strade interne più congestionate e un peggioramento della qualità della vita da un’infrastruttura che diventerà accessibile solo a chi potrà permettersela. Ennesimo cortocircuito che mostra come la maggioranza che governa la nostra Regione non abbia una minima progettualità sulla mobilità della Lombardia”.