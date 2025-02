“In Lombardia 50 comuni rimasti senza negozi”. A Como l’associazione dei commercianti compie 80 anni e non molla

Confcommercio Como spegne 80 candeline nel 2025 ed ha pensato e organizzato un articolato programma di iniziative per i suoi Associati. Il primo evento a calendario si terrà a Lariofiere lunedì 24 febbraio 2025 alle ore 10.30: “Orizzonte – da 80 anni rotta sul futuro”; un evento che aiuterà a riflettere sui cambiamenti che hanno coinvolto e modificato il modo di fare impresa nei settori del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni. Durante il convegno del 24 febbraio, oltre ad un momento dedicato alle premiazioni per Fedeltà Associativa si svolgerà una tavola rotonda, moderata dal noto conduttore televisivo della RAI Federico Quaranta, con il Prof. Aldo Bonomi, noto sociologo fondatore e direttore dell’Istituto di Ricerca AASTER e Padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Vaticana “Fratelli tutti”. Al centro del convegno gli Associati di Confcommercio Como.

“In Lombardia – ha evidenziato il Direttore Graziano Monetti durante la conferenza stampa di presentazione del convegno – le imprese del Terziario producono il 69,8% del valore aggiunto (industria 29,2% – agricoltura 1%) – fonte Format Research. A Como le imprese del Terziario sono 26.819 (commercio 33,1% – turismo 12,2% – servizi 49,9%) gli addetti 186.013 (fonte Istat 2022). Nonostante questi dati quasi 50 comuni lombardi sono oramai senza negozi; il 24.2 svilupperemo pertanto il tema della Desertificazione, fenomeno che preoccupa moltissimo e sul quale l’Associazione sta lavorando da molto tempo con iniziative e progetti specifici.

“La nostra Associazione compie 80 anni – ha sottolineato il Presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri – sono stati anni di sindacato e lotte a tutela della categoria. Gli Imprenditori hanno sempre dimostrato una grande voglia di fare e una grande passione anche nei momenti di difficoltà. Siamo consapevoli che ci sono in atto dei cambiamenti significativi, di cui parleremo durante il convegno Orizzonte, ma non ci faremo travolgere e al contrario saremo pronti ad affrontarli con un’Associazione forte sempre al fianco e a supporto delle aziende”.

Per questi 80 anni fittissimo è il programma delle iniziative che l’Associazione ha sviluppato. È stato creato un logo celebrativo della storia e identità dell’Associazione. Il numero 80, in evidenza nella parte superiore, rappresenta un traguardo significativo e sottolinea la longevità e la solidità di un’istituzione che da otto decenni è punto di riferimento per le imprese del territorio. Al centro dello zero l’iconica aquila di Calimala della corporazione medievale, simbolo di Confcommercio, rimanda alle nostre radici e alla nostra appartenenza a una grande rete nazionale. La linea tricolore, posta nella parte inferiore, è un omaggio all’Italia e rappresenta l’impegno dell’Associazione nel sostenere lo sviluppo economico del Paese. Inoltre è stato realizzato un restyling completo de Il Faro, il mensile dell’Associazione che da oltre 60 anni viene inviato a tutte le aziende iscritte e alle Istituzioni del Paese.

Per l’occasione del 24 febbraio è stato realizzato un video emozionale sul passaggio generazionale che comunica continuità e rinnovamento, sottolineando come ogni generazione, pur portando con sé nuove sfide e cambiamenti, non debba dimenticare mai ciò che è stato e trasmetta un’eredità di valori e speranza per il futuro, ovviamente sempre con Confcommercio Como al suo fianco”.

In attesa di incontrare i suoi Associati il 24 febbraio alle ore 10.30 a Lariofiere, Confcommercio Como ha già annunciato il prossimo evento celebrativo dei suoi 80 anni al Teatro Sociale di Como il prossimo 16 maggio.