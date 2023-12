Ecco il nuovo marchio del commercio a Como: lago, colline, Italia e affermazione del capoluogo

Lo shopping a Como ha un nuovo marchio. Per la precisione si tratta del nuovo logo del distretto urbano del commercio della città di Como appena approvato dalla giunta comunale e realizzato dalla Ideas di Lecco. Il marchio tra origine dall’approvazione del nuovo progetto datata agosto 2022 da parte di tutti i membri della Cabina di Regia del Duc.

Con il nuovo marchio è stata definita anche una nuova strategia di promozione del distretto partendo dalla considerazione che la città di Como costituisce un attrattore naturale per tre target principali:

• i turisti presenti nelle strutture ricettive del lago di Como e della Brianza

• i residenti della città e del suo circondario,

• gli escursionisti della Svizzera ticinese.

Il marchio apparirà sia con installazioni permanenti, sia in particolari occasioni creando eventi ad hoc (Natale, eventi culturali e sportivi, etc…) e di fatto unisce graficamente gli attrattori principali del territorio: il lago, i giardini delle ville ed in particolare con il parco urbano di Villa Olmo. “Il nuovo marchio rientra quindi nell’obiettivo di offrire al pubblico una rappresentazione della esperienza di visita della Città di Como come un insieme unico, di cui lo shopping fa parte integrante”, si legge nella relazione di accompagnamento.

Per quanto riguarda il concept del marchio viene spiegato che;

• Il nuovo marchio deve contenere il nome di marca “città di Como”

• Il rapporto della città con il lago deve emergere con chiarezza nella scelta dei segni e dei colori

• La peculiarità di Como quale città “capoluogo del Lago” deve emergere con chiarezza nella scelta dei segni e dei colori

• Deve mantenersi il legame con le altre due marche territoriali a cui la città fa riferimento: «Italia» e «lago di Como».

La traduzione (che vedete nel marchio qui sopra) ha visto l’inserimento dei vari elementi:

• Il nuovo marchio contiene il nome di marca “città di Como”, in chiara evidenza allo scopo di non creare dubbi sulla località che si intende promuovere;

• Il rapporto della città con il lago emerge dalle “onde”, che richiamano la realtà di una città bagnata dal lago, ma anche dal movimento del lettering e dalla prevalenza del blu;

• La peculiarità di Como città “capoluogo del Lago” è descritta dal profilo dei monumenti che si riconoscono come silhouette nello sfondo verde che richiama le colline che circondano la città;

• Il legame con le altre due marche territoriali a cui la città fa riferimento «Italia» e «lago di Como» è integrato graficamente in grigio.