Como, il lago continua a scendere. Pioggia in arrivo dal pomeriggio, è ancora allerta gialla: le previsioni

Il livello del lago di Como lentamente è in costante discesa, alle 13 di oggi si trovava a 163.3 centimetri sullo zero idrometrico con una decisa inversione di rapporto tra afflusso (429.1 metri cubi al secondo) e deflusso (656 metri cubi al secondo) segno che la situazione sta tendendo alla normalità, anche se ci vorranno giorni prima che l’esondazione in città rientri e certamente permarranno i problemi viabilistici anche per i prossimi giorni. Nuove piogge sono attese per le prossime ore anche se, stando a quanto emerso dall’ultimo vertice in Prefettura, non dovrebbero avere un impatto significativo sul livello delle acque. Resta comunque lo stato di allerta (gialla) per rischi idrogeologici e idraulici. Ecco quanto fa sapere la Protezione civile lombarda (previsioni delle 13.34).

Nel corso del pomeriggio di oggi 04/11 prime precipitazioni ad iniziare dai settori occidentali della Lombardia, più intense e diffuse dalla sera e tendenti ad insistere fino alle prime ore di domenica 05/11. L’ostacolo orografico offerto dai rilievi centroorientali favorirà lo sviluppo di piogge fino a moderate e persistenti sui settori centro orientali. I fenomeni saranno più probabili nella fascia oraria dalle 18:00 alla mezzanotte. Durante l’evento non si escludono brevi fasi convettive con associati rovesci di pioggia in spostamento dalla pianura centrale verso quella orientale e l’area delle Prealpi Bresciane. Sulle Alpi quota della neve al di sopra dei 1200 metri circa, in rialzo a 1400-1600 m durante la notte; sulle Prealpi intorno ai 1500 metri, in risalita fino a 1700-2000 metri sempre in nottata. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali sui rilievi, in particolare sull’Appennino sopra i 500 metri di quota, ventilazione moderata da Est in pianura.

L’allontanamento verso Est della perturbazione atlantica determinerà un rapido e generale miglioramento già dal mattino di domani 05/11. Nelle prime ore della notte residue precipitazioni sui settori orientali, fino al completo esaurimento al primo mattino. Si attendono cumulate complessive generalmente intorno ai 25/30 mm/24h. Dal primo mattino venti in rinforzo dai

quadranti occidentali sulla pianura, in prevalenza meridionali sui rilievi. A causa delle precipitazioni che nell’ultima settimana hanno interessato l’Appennino, un’onda di piena sta interessando il fiume Secchia nel tratto emiliano. I livelli sono previsti in crescita dalle prossime ore anche in territorio lombardo. Per i dettagli della

previsione idraulica, fare riferimento al Bollettino di Monitoraggio e Previsione 2023.C194 del 04/11.

