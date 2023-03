VIDEO Dopo Cutro, party per i 50 anni di Salvini in provincia di Como con Berlusconi e Meloni (cantando De André)

Dagospia riporta poi un’altra serie di invitati: “Ci voleva la festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini, organizzata in gran segreto da Francesca Verdini in un agriturismo fighetto a Uggiate Trevano, in provincia di Como, per far sedere allo stesso tavolo Berlusconi e Meloni (con la “moglie” Marta Fascina il primo, con Giambruno e figlia Ginevra al seguito la seconda). Un centinaio gli invitati, tra amici strettissimi, parenti, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli. Presente al party anche Antonio Angelucci, l’editore di “Libero” e de “il Tempo”, che ha da poco acquistato il 70% de “il Giornale” dal Cav (contro la sua volontà). Presente anche Sandra Carraro, Cattaneo e Sabrina Ferilli che dividevano il tavolo con Sallusti e Porro”. Proprio quest’ultimo, su Instagram, ha pubblicato un video in cui Salvini e Meloni, accompagnati dal pianoforte, intonano “La canzone di Marinella”, uno dei brani più celebri di Fabrizio De André.