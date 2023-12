Fiori, arnie e il miele di Como: il progetto diventa realtà in quattro zone. Appalto da 300mila euro

Fiori, arnie e il miele di Como: il progetto del Comune è pronto a diventare realtà. Palazzo Cernezzi infatti ha avviato l’iter per affidare l’appalto da 300mila euro tramite procedura negoziata, senza bando, con la consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato. La migliore offerta sarà scelta con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso e la procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma telematica Sintel della centrale regionale Aria Lombardia.

Il progetto per riqualificare il verde – anche con la posa di alveari urbani e produzione di miele, fino a 45 kg dal primo anno – in quattro zone della città: la stazione San Giovanni, viale Geno, piazza Vittoria e i giardini tra via Balestra e via Sauro. I progetti sono stati realizzati dall’architetto Elisabetta Cavalleri e sono stati approvati dalla giunta per una spesa complessiva di 300mila euro.

STAZIONE SAN GIOVANNI

Il progetto prevede di migliorare la fruizione paesaggistica per le persone che ogni giorno attraversano questi luoghi mediante due interventi puntuali tramite il rifacimento delle fioriere poste sul piazzale esistente tra la stazione e il parco e rifacimento delle aiuole poste ai piedi della scalinata. Per le otto fioriere si prevede la rimozione delle stesse con la sostituzione di nuove. Si è disegnato una nuova tipologia di fioriera a forma squadrata in ferro con stemma del comune di Como. Tale tipologia di fioriera dovrebbe poi nel futuro essere utilizzata in tutta la città di Como per uniformare l’arredo urbano. All’interno delle stesse è prevista la piantumazione di due tipi di alberi:

– Ligustrum Japonicum

– Evodia Danielli meglio conosciuta come albero del miele

Le sei fioriere del piazzale saranno piantumate con il Ligustrum mentre quelle poste all’inizio della scalinata con l’albero del miele. Si prevede infine di predisporre per le nuove fioriere un impianto di irrigazione tipo gocciolatoio prolungare l’impianto di irrigazione esistente nel parco. Dovrà essere eseguito uno scavo nel terreno parallelo alla scalinata e uno scavo di attraversamento sulla strada e nello sparti traffico su cui sono poste le 6 fioriere. Per l’aiuola posta ai piedi della scalinata è previsto l’estirpazione di quello che rimane di una vecchia piantumazione di bossi e rose oltre alla rimozione del cordolo in cemento e dei tubi del gocciolatoio presenti.

E’ previsto il rifacimento del cordolo in cemento con il ridisegno in modo regolare e simmetrico delle due aiuole. All’interno della stesse sarà eseguita una scarifica per poi eseguire la piantumazione di essenze di Lavanda (fioritura estiva) e Caryopteris Clandonensis (fioritura autunnale) E’ prevista la posa di un nuovo tubo per impianto di irrigazione del tipo a gocciolatoi che sarà ricollegato alla centralina esistente delle altre aiuole del parco. All’interno delle aiuole in prossimità del muro della scala saranno posizionati numero 4 Bee Hotel (rifugi per api selvatiche).

VIALE GENO

Il progetto prevede di creare una quinta fiorita per migliorare la percezione dell’opera scultorea e darne il giusto risalto visivo. L’aiuola sarà completamente rigenerata, senza che l’intervento coinvolga gli alberi esistenti, tramite l’asportazione del manto erboso e la scarifica del terreno. É prevista la piantumazione non regolare, fatto salvo per l’intorno del monumento, per garantire una fioritura che inizia in estate e si conclude in autunno: Spirea bianca, Caryopteris clandonensis, Eleagnus Ebbingei. E’ prevista la posa di un nuovo tubo per impianto di irrigazione del tipo a gocciolatoi che sarà collegato alla centralina esistente nell’aiuola oltra la strada. Dovrà essere eseguito un piccolo scavo sul viale Geno.

PIAZZA VITTORIA

Il progetto prevede di migliorare la fruizione paesaggistica per le persone che ogni giorno sostano in prossimità di tale area o che semplicemente passando con i mezzi (auto o bus) Le aiuole verranno completamente rigenerate con l’asportazione del manto erboso e la scarifica del terreno oltre alla rimozione dell’impianto di irrigazione. É prevista la piantumazione delle aiuole in modo non simmetrico per garantire una fioritura che inizia in estate e si conclude in autunno: lavanda (fioritura estiva) rosmarino officinalis , rosmarinus officinalis prostratum Caryopteris Clandonensis (fioritura autunnale) e rosmarino officinalis, rosmarinus officinalis prostratum Perovskia (fioritura estiva) e rosmarino officinalis, rosmarinus officinalis prostratum Salvia greggii ed echinacea (fioritura estate autunno) e rosmarino officinalis, rosmarinus officinalis prostratum. E’ prevista la posa di un nuovo tubo per impianto di irrigazione del tipo a gocciolatoi oltre ad una nuova centralina.

GIARDINO VIA BALESTRA

Si prevede di collocare l’alveare urbano in prossimità delle mura, in questo modo lo stesso sarà visibile sia dall’interno del giardino che da viale Lecco. Il nuovo alveare sarà realizzano mediante una struttura creata a telai in tubo quadro accostati e saldati/bullonati. Una parte di telaio sarà apribile. Il tutto sarà in acciaio S275JR, zincato a caldo. La parte esterna sarà costituita da lastra in lamiera di alluminio naturale spessore 10/10, pannello isolante in polistirene estruso 40 mm e compensato marino spessore 15 mm. Lo strato marino sarà rivestito in foglie d’oro All’interno dello stesso sarà alloggiato un’arnia. L’alveare, mediante una piastra, sarà ancorato ad un basamento in lamiera con vasca dove verranno poste delle lastre in calcestruzzo armato come zavorra.

LE API E IL MIELE

Riportiamo lo stralcio della relazione del progetto riguardante le api e la produzione del miele: