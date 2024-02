Como, erano 300, ne hanno scelti 34. Per i futuri autisti dei Bus di Asf: corsi di guida sicura, inglese e relazione coi passeggeri

Asf Autolinee, società che svolge servizio di trasporto pubblico passeggeri a Como e Provincia, presenta l’Academy Asf-Enaip, per la formazione di nuovi autisti, in partnership con Enaip Como. Si tratta di un progetto innovativo per il territorio e per l’azienda stessa: l’obiettivo è crescere “in casa”, fidelizzandoli, i futuri dipendenti, nel caso specifico operatori di esercizio per la guida di autobus per il trasporto persone. “Sali a bordo, cogli l’opportunità!”: è lo slogan della partnership Asf Autolinee-Enaip, che punta a risolvere il problema del reperimento di personale con un approccio innovativo e con modalità improntate all’attenzione alla persona e a una formazione di qualità.

LE NOVITÀ

“Asf Autolinee, principale attore del trasporto pubblico comasco su gomma, punta non solo a formare autisti, ma a fornire loro una formazione altamente professionale e di qualità”, spiegano dall’azienda. Per questo motivo, ha individuato quale partner strategico la Fondazione Enaip Lombardia, ente di formazione e di servizi professionali che ha già attivato con successo numerose Academy, basate su un modello che coniuga strettamente la crescita delle persone, delle aziende e dei territori. Elementi innovativi e qualificanti del progetto Asf-Enaip sono la forte aderenza territoriale, la gratuità del corso svolto presso Enaip e l’assunzione dei candidati autisti da parte di Asf Autolinee, fin dall’avvio del corso stesso.

I NUMERI

L’obiettivo del progetto è la formazione e l’assunzione di nuovi conducenti per integrare il personale in servizio sugli autobus della rete gestita da Asf Autolinee. L’azienda ha già proceduto con l’assunzione di 34 autisti in formazione che hanno da poco intrapreso le attività formative. Gli autisti entreranno pienamente in servizio a partire dal prossimo mese di maggio.

REQUISITI

I candidati autisti che partecipano al progetto hanno preventivamente completato un articolato iter di selezione svolto da Enaip e Asf Autolinee, a cui hanno partecipato circa 300 candidati. Il progetto era rivolto a cittadini domiciliati a Como, disoccupati e con un’età minima di 21 anni, in possesso di patente B o superiore.

PERCORSO

Il percorso formativo prevede due azioni. La prima è un corso di formazione in scuola guida di 130 ore per l’acquisizione della patente D e della CQC. La seconda è un corso di 190 ore nella sede di Enaip Como finalizzato a sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie a interpretare con la massima professionalità il ruolo di conducente. I moduli di questo corso consentiranno ai futuri autisti di conoscere in modo più approfondito il territorio comasco, soprattutto nelle sue valenze turistiche, di comunicare con i passeggeri anche in lingua inglese, di comprendere l’evoluzione del settore dei trasporti (in ottica di mobilità sostenibile), di adottare uno stile di guida improntato alla sicurezza e al comfort, di gestire efficacemente le relazioni con i passeggeri (una tematica di strettissima attualità).

IL CONTRATTO

L’elemento di novità, rispetto al passato, è l’inquadramento contrattuale immediato del candidato autista, all’avvio dei corsi. Si tratta di un contratto a tempo determinato di sei mesi, per 20 ore settimanali, da 750 euro mensili (con maturazione di tredicesima e quattordicesima), integrato da buoni pasto da 8 euro al giorno, da un’indennità di presenza piena di 2,70 euro e un abbonamento gratuito su tutta la rete Asf Autolinee. Al termine dei corsi la trasformazione del contratto a tempo indeterminato rappresenta il coronamento del percorso formativo di ciascun corsista.

LE DICHIARAZIONI

Massimo Bertazzoli, amministratore delegato Asf Autolinee: «Oggi vi presentiamo le nostre prime tre aule del progetto denominato Academy Asf-Enaip. Realizzato in partnership con Enaip, è mirato allo sviluppo di un percorso professionalizzante volto a formare i conducenti autobus di prossima generazione della nostra società. Questo programma rappresenta una nuova e significativa opportunità per tutti coloro che hanno deciso di investire il proprio futuro nella figura del conducente, mansione che va ben oltre la semplice guida di un veicolo: ogni chilometro percorso è un impegno per il benessere della nostra comunità. I nostri allievi hanno fatto una scelta coraggiosa e importante: decidere di diventare il nuovo biglietto da visita di Asf. Il conducente è un ruolo di estrema fiducia e di grande responsabilità: ogni giorno, è chiamato a garantire viaggi sicuri e confortevoli, offrendo al contempo gentilezza, cortesia e assistenza a chiunque ne abbia bisogno. I conducenti sono veri e propri ambasciatori del servizio pubblico offerto da Asf. Questo corso accademico non solo li preparerà al conseguimento delle patenti professionalizzanti, ma li guiderà anche nella comprensione profonda del loro ruolo come professionisti responsabili e consapevoli. Attraverso un’educazione completa e pratica, forniremo loro le competenze e le conoscenze necessarie per affrontare le sfide quotidiane con sicurezza e professionalità. In conclusione, desidero esprimere la mia gratitudine a tutti i nostri allievi per aver scelto di intraprendere questo percorso sfidante con noi. Siete i primi protagonisti del cambiamento positivo della nostra comunità e vi auguro tutto il successo possibile».

Ilenia Brenna, direttore Area Enaip Como-Cantù: «Come Enaip Lombardia, stiamo lavorando con diverse aziende di trasporti in tutto il territorio lombardo, con un progetto formativo per la figura professionale dell’autista, curando diversi aspetti formativi e culturali oggi essenziali per qualsiasi figura professionale. Siamo molto soddisfatti della nascita di questa collaborazione con Asf che all’inizio prevedeva solo un corso di formazione, ma siamo arrivati insieme a formalizzare un progetto Academy con addirittura tre corsi di formazione. La scelta dell’azienda di assumere già all’inizio del periodo di formazione è stata uno degli elementi vincenti del progetto e ha permesso di coinvolgere ben 34 corsisti. Un dato interessante è che, rispetto ad altri territori, sono arrivate in provincia di Como quasi 300 candidature. L’iter di selezione, iniziato a novembre del 2023, è stato piuttosto articolato, con un impegno congiunto di Enaip e Asf, e ha consentito di arrivare a individuare una quarantina di profili idonei. Le Academy, in quanto partnership tra un ente di formazione e un’azienda, sono strumenti innovativi ed efficaci per reperire, formare e riqualificare risorse umane. Nello stesso tempo, consentono di rispondere alle esigenze di crescita professionale e di competitività delle imprese e dei territori».

Guido Martinelli, presidente Asf Autolinee: «Negli ultimi anni la complessa realtà del mercato del lavoro ha visto una evoluzione particolarmente veloce, a cui non sempre sono state date le risposte necessarie. Anche il settore del Trasporto Pubblico Locale in cui opera Asf Autolinee ha accusato questa situazione, e oggi la carenza di personale di guida e la difficoltà nel reperimento di risorse umane sono temi diffusi a livello locale, nazionale ed europeo. Stiamo lavorando su diversi fronti, anche in sinergia con le altre aziende del settore e con le Associazioni di categoria, per raggiungere soluzioni moderne e sostenibili a livello di sistema, consapevoli del ruolo strategico che il TPL ricopre per lo sviluppo economico dei territori. Nell’ambito di questi sforzi si concretizza Academy Asf-Enaip, importante iniziativa realizzata con la qualificata partnership di Enaip».