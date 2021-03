Il covid non ferma il genio: Lake Como School of Advanced Studies con Fondazione Volta, ecco il programma 2021

E’ già stata avviata la nuova edizione della Lake Como School of Advanced Studies, che di solito viene ospitata a Villa del Grumello ma che quest’anno sarà tenuta in parte online e in parte in modalità mista. Non si ferma, quindi, l’appuntamento con la scienza che porta – anche se quest’anno virtualmente – sul Lago di Como docenti, ricercatori e studiosi da tutto il mondo e dalle università più prestigiose.

La Lake Como School of Advanced Studies è infatti stata inaugurata lo scorso 15 marzo con la scuola “Machine learning photonics” organizzata dal Prof. Stefan Wabnitz, dell’Università La Sapienza di Roma, che si è svolta online con 18 relatori e ben 110 iscritti da 17 Paesi diversi, tra cui USA, Canada, Brasile, India, Hong Kong, Europa, Russia.

Lunedì 22 marzo è stata poi la volta della scuola “Thermodynamics of quantum systems and processes”, diretta dal Prof. Giuliano Benenti dell’Università dell’Insubria, che si concluderà il 26 marzo. Anch’essa online, ha 7 relatori e 76 iscritti da 16 paesi diversi tra cui USA, Canada, Giappone, Brasile, Europa, Corea del Sud, Argentina, Messico, Israele, India.

In entrambi i casi le lezioni sono state registrate e rese disponibili anche offline agli studenti, per agevolare chi partecipa da altri fusi orari.

“Il successo riscontrato dalla Lake Como School di Fondazione Volta, in un periodo di sostanziale lockdown internazionale, non mi meraviglia. – Afferma Luca Levrini presidente di Fondazione Alessandro Volta – Il desiderio di crescere, formarsi e condividere le conoscenze non si è mai fermato, adeguandosi alle possibilità di fruizione in remoto. I numeri e la piena partecipazione internazionale hanno confermato tale considerazione, grazie anche al valore della nostra offerta formativa. La nostra “Scuola” è però connotata da una forte identità territoriale: in città si riuniscono docenti e discenti che si scambiano in modo reciproco esperienze e conoscenze, ritrovando nel lago un luogo di storia, suggestione e stimolo unico e di valore. L’incontro ed il luogo diventano dunque aspetti fondamentali per la crescita formativa. Tutto questo deve portare a riflessioni che in un futuro non escludano l’integrazione della modalità in presenza con quella in remoto, in quella che oggi viene definita formazione mista (blended learning). Anche in ambito formativo, infatti, il dramma pandemico ha accelerato alcuni sviluppi; la DAD su piattaforme dedicate, unita alla insostituibile partecipazione in presenza, permette infatti una funzionale partecipazione internazionale sia di docenti sia di discenti.”

Moltissimi anche quest’anno gli argomenti proposti nelle Scuole in programma, in tutto 37, che compongono un’ampia offerta di percorsi formativi ad alta specializzazione di eccellenza internazionale.

Si conferma anche per questa edizione l’interdisciplinarietà degli argomenti proposti, dai bambini e la giustizia sociale alla farmacologia neuroimmune, passando dall’edizione critica del testo musicale, dalla bioeconomia, dal cancro, dalle reti neurali nella finanza, dalla geochimica isotopica, dalla gestione dei luoghi di lavoro, dalle relazioni tra cibo e salute, fino ad arrivare all’ultima Scuola, focalizzata sulle neuroscienze.

“Uno dei motivi del successo che ha avuto la Lake Como School of Advanced Studies, accanto alla qualità delle scuole, gli argomenti trattati e il valore dei docenti, è indubbiamente legato alla sede di Villa Grumello. La bellezza e l’atmosfera del luogo favoriscono la riflessione, l’apprendimento, l’interazione personale tra docenti e studenti che è uno dei fattori principali di una scuola. La pandemia ci ha tolto questo nostro grande vantaggio rispetto ad altre sedi ed Università. – Afferma Giulio Casati, direttore scientifico di Lake Como School – Questo anno siamo infatti partiti con le prime due scuole con modalità online. La scorsa settimana con la prima scuola su “machine learning” questa settimana con una scuola sui computer quantistici. Entrambe le scuole sono su temi di grande attualità e cruciali per la società futura. Ci aspettavamo una strada in salita. E’ stata pertanto una piacevole sorpresa constatare il successo di queste due scuole alle quali si sono iscritti studenti da ogni parte del mondo, Stati Uniti, Russia, India, Brasile, Hong Kong, Singapore, Giappone, Corea del sud, Iran, Isreale, Cina ecc. oltre che naturalmente dalla maggior parte dei Paesi europei. E’ la migliore testimonianza della stima che la Lake Como School of Advanced Studies si è conquistata in questi anni. Considero questo un incoraggiamento a proseguire con entusiasmo sulla strada intrapresa”.

Istituita nel 2013 dalla Fondazione Alessandro Volta per promuovere l’alta formazione, la ricerca scientifica, la cultura e l’università, la Lake Como School realizza attività di formazione post universitaria rivolte soprattutto a giovani ricercatori nel campo delle teorie dei sistemi complessi, ma anche incontri su temi scientifici aperti al pubblico. Contribuisce alla crescita qualitativa del sistema universitario ed è oggi un luogo di confronto e di scambio capace di creare opportunità di sviluppo attraverso le attività di ricerca avanzata. Questo a fronte di una crescente necessità dell’eccellenza nell’ambito della formazione universitaria.

Lo scorso anno, a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia, sono state quattro le scuole organizzate, di cui tre in modalità online, con 145 partecipanti, di cui 48 stranieri. Tra i Paesi esteri più rappresentati, Spagna, Stati Uniti, Spagna e Svizzera.

SCUOLE 2021: IL PROGRAMMA

Machine Learning Photonics

Marzo 15-19

Thermodynamics of quantum systems and processes

Marzo 22-26

Children and Social Justice: which contribution from educational research?

Aprile 12-15

Unravelling the Complexity of Biological Systems by Transmission Electron Microscopy

Aprile 19-20

Third Insubria School on Neuroimmune Pharmacology

Maggio 3-7

International Summer School: L’edizione critica del testo musicale – The critical editing of music

Maggio 10-14

Bioeconomy school: from basic science to a new economy

Maggio 24-28

School on Cancer, Development and Complexity (CDAC 2021)

Maggio 24-28

Multi siderei NUNCII Multimessenger astronomy

Maggio 31 – June 4

Digital Methods For Critical Consumer Studies

Maggio 31- June 4

Aesthetics, Art and Technique

Giugno 7-10

Tra Scienza e Letteratura 2

Giugno 7-10

Alternative Methods in Science: towards model complexity

Giugno 7-8

From Networks to Neural Networks in Finance

Giugno 14-18

Principles, Applications And New Frontiers In Isotope Geochemistry

Giugno 14-18

2nd International School on Porous Materials: MOFschool2021

Giugno 21-25

User Interaction in Smart Environments

Luglio 5-9

Complex networks and telecommunications

Luglio 5-9

Summer School on Workplace Management (SSWM)

Luglio 12-16

Bocconi Summer School in Statistics and Probability: Reproducibility in Data Science

Luglio 13-23

Towards exascale computing for numerical weather prediction

Luglio 19-23

Third International Summer Institute on Network Physiology (ISINP)

Luglio 25-30

From Corbel Arches To Double Curvature Vaults: Data Acquisition, Structural Analysis, Conservation And Restoration Of Architectural Heritage Masonry

Agosto 2-6

Sixth International Summer School On Computer Supported Cooperative Work

Agosto 23-27

Social connections and well-being in the digital era

Agosto 23-27

International School on Inverse Problems in Geophysics on the shore of the Lario Lake

Agosto 30 – Settembre 3

Neural circuit complexity: Neuroscience, Models and Robotics (BrainCosmos )

Agosto 30 – Settembre 3

Novel approaches to the food-health relationship: from molecules to sociotypes

Settembre 6-10

Going circular with Critical Raw Materials

Settembre 6-10

First International Summer School on “Topics in Energy Econometrics”

Settembre 13-17

Partial Differential Equations of Mathematical Physics and Applications

Settembre 13-17

“Quantitative Approach To Soil System Dynamics” QSSD

Settembre 20-24

Human Enhancement in the Individualized Society: Trends and Tendencies

Settembre 20-24

Listening the Environment: Acoustic Analysis Applied to Biodiversity Monitoring

Settembre 27 – Ottobre 1

Unifying themes in Geometry

Settembre 27 – Ottobre 1

Floating Offshore Wind Energy: Flow Physics, Modelling And Testing

Ottobre 4-8

Robust statistics: foundations and recent developments

Ottobre 4-8

School of Neuroscience in Como 2020: Brain developmental diseases: genetics, environment and models

Ottobre 18-22, 2021

FONDAZIONE ALESSANDRO VOLTA

La Fondazione Alessandro Volta per la promozione dell’Università, della ricerca scientifica, dell’alta formazione e della cultura nasce il 1° gennaio 2015 dalla fusione di due storiche istituzioni lariane: il Centro di cultura scientifica Alessandro Volta e UniverComo – Associazione per la promozione degli insediamenti universitari in Provincia di Como”.

È una realtà del tutto originale nel panorama italiano e internazionale, unisce a un’intensa attività di organizzazione di scuole, seminari e convegni scientifici una funzione di collegamento del mondo accademico e della ricerca con il tessuto culturale, economico e sociale del territorio.

LAKE COMO SCHOOL OF ADVANCED STUDIES

La “Lake Como School of advanced studies“, istituita nel 2013 da Università dell’Insubria, Università degli Studi di Milano, Università di Milano Bicocca e Università di Pavia, a cui si è aggiunto nel 2019 il Politecnico di Milano, mira a sviluppare sinergie nell’ambito del sistema della ricerca scientifica lombardo, con l’obiettivo di realizzare attività di formazione post universitaria rivolte soprattutto ai giovani ricercatori nel campo dei sistemi complessi.

L’Istituto gestisce programmi scientifici chiamati “scuole” che durano alcune settimane, workshop, conferenze e incontri che diventano un punto di incontro e di studio per ricercatori e scienziati.

La Lake Como School of advanced studies è supportata da Fondazione Cariplo.