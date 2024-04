Il Lago di Como diventa il set di Cinema e Futuro: i big in arrivo e gli eventi a Villa del Grumello e all’Astra

Dopo il successo della sua prima edizione, l’evento “Cinema e Futuro” si espande sia nel tempo che nello spazio, offrendo una riflessione approfondita sul destino della Settima Arte e coinvolgendo attivamente l’intera comunità territoriale. Il 5 e il 6 di aprile la questione relativa al futuro del cinema sarà al centro di più appuntamenti: all’elegante scena di Villa del Grumello si affiancherà lo storico cinema Astra di Como, depositario di una memoria quanto mai utile per indovinare i passi a venire.

Cuore pulsante della manifestazione sarà l’Evento Industry, che vedrà la partecipazione dei principali attori della scena cinematografica nazionale, offrendo un’opportunità unica di confronto, dialogo e business tra produzioni cinematografiche, imprese e istituzioni locali.

L’evento si svolgerà venerdì 5 aprile, presso Villa del Grumello, dalle 14.00 alle 20.00, e sarà articolato in quattro panel: il diritto d’autore, lo streamer, la distribuzione nazionale e internazionale, l’intelligenza artificiale in rapporto tra la produzione e la post-produzione.

A prendere la parola saranno illustri personalità del panorama cinematografico e istituzionale, tra cui Guia Zapponi, CEO di GFILM Productions srl e founder di CINEMA E FUTURO, Roberto Stabile Anica, Andrea Zoso Atlas Film, Michelangelo Messina Ischia Film Festival, Carla De Caroli Rai Cinema, Franco Bocca Gelsi Presidente CNA Lombardia e produttore Gagarin, Ciro Scala, Lucy De Crescenzo Europictures, Piero Costantini Mnemonica, Andrea Di Nardo Laser film.

Per i saluti iniziali istituzionali ci saranno Filippo Arcioni, Direttore di Villa Del Grumello, Anna Dotti, Consigliere Regionale Presidente della VII commissione cultura della Regione Lombardia, Alessandro Fermi, Assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, e Marco Allena, Presidente della Lombardia Film Commission, oltre al Presidente della CNA – Lario Brianza, Pasquale Diodato.

Novità di questa nuova edizione di Cinema e Futuro è anche l’apporto offerto dall’Associazione Culturale Sguardi, che garantirà il coinvolgimento della comunità comasca attraverso appuntamenti di largo interesse, destinati a un pubblico variegato: dagli adulti alle famiglie, dai bambini agli studenti delle scuole secondarie.

Venerdì 5 aprile, alle 10.00 mattina, presso il cinema Astra, si inizierà con un evento dedicato alle più avanzate tecnologie cinematografiche. Studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio avranno l’opportunità di incontrare Francesco Grisi di Effetti Digitali Italiani, società leader per l’effettistica in Italia, che collabora con Studios USA quali Disney America, Marvel, Warner. L’incontro sarà impreziosito dalla proiezione di esempi ancora inediti delle nuove frontiere del linguaggio audiovisivo. Per i ragazzi un’opportunità davvero unica di esplorare il dietro le quinte di film spettacolari spesso approcciati con atteggiamento solo passivo.

Sabato 6 aprile, alle 1030 mattina Cinema Astra, la giornata si aprirà con un laboratorio cinematografico dedicato ai più piccoli a cura di Francesca Lipari. L’attività consisterà nella realizzazione di un breve filmato costruito attraverso tutti i passaggi previsti da ogni produzione audiovisiva: dalla sceneggiatura al montaggio finale.

Sabato 6 aprile, alle 20.30 Cinema e Futuro si chiuderà con una serata evento aperta a tutta la comunità comasca che potrà gratuitamente assistere a un incontro e a una proiezione davvero speciali. Ospite d’onore il “cinemaniaco” di Sky Cinema Gianni Canova, rettore dello Iulm di Milano, una delle personalità più prestigiose del mondo della critica italiana. Su sua indicazione, per sollecitare riflessioni sul tema Cinema e Futuro, sarà proiettato un film a sorpresa da lui scelto.

Il progetto “Cinema e Futuro”, a cura di Guia Zapponi per GFILM PRODUCTIONS e Francesca e Paolo Lipari per l’Associazione Sguardi, è stato reso possibile grazie al sostegno di vari partner del territorio, tra cui Lombardia Film Commission, BCC Cantù, Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, BCC Brianza e Laghi, Villa del Grumello, Lario Hotels, Lario In, Tenuta dell’Annunziata, Wellness Como, CNA Cinema e audiovisivo e Confindustria Como.

Grazie alla collaborazione di aziende, enti locali e organizzatori visionari, “Cinema e Futuro” non si limiterà a rendere un prezioso omaggio alla bellezza del nostro paesaggio, ma mirerà a favorire opportunità produttive e lo sviluppo economico del territorio.

L’Evento Industry di venerdì 5, a Villa Grumello, e la serata evento di sabato sera 6 aprile, al Cinema Astra, sono liberamente accessibili solo previa iscrizione tramite Eventbrite ai seguenti link:

Evento Industry di venerdì 5/04 ore 14:

Evento di sabato 6/04 ore 10.30: laboratorio cinematografico per bambini

Evento di sabato 6/04 ore 20.30: Cinema e Futuro