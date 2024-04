Il presidente e i 25 nomi ufficiali del nuovo consiglio della Camera di Commercio di Como e Lecco

Il prossimo 23 aprile si alzerà il sipario sul nuovo consiglio camerale Como-Lecco a 25 componenti. La conferma è giunta ieri con il decreto di Regione Lombardia firmato dal presidente Attilio Fontana. Nello stesso giorno, si voterà anche il nuovo presidente dell”ente camerale lariano che come ampiamente noto sarà l’imprenditore lecchese Ezio Vergani il quale erediterà il ‘timone’ dal comasco Marco Galimberti che ha guidato una giunta di otto membri. Per il ruolo di vicepresidente, in pole position c’è comunque in comasco, nel segno della suddivisione delle cariche con Lecco: si tratta di Giuseppe Rasella che nel mandato appena concluso ha gestito la cruciale delega al Turismo. Con lo stesso criterio della condivisione tra territori, anche la giunta vedrà metà componenti lecchesi e metà comaschi.

Ecco di seguito, infine, tutti i nomi del nuovo consiglio camerale:

Agricoltura: Pietro Castelli

Altro settori: Walter Pozzi

Artigianato: Ilaria Bonacina, Pasquale Diodato Pasquale, Massimo Moscatelli

Commercio: Alessandro Bolla, Giuseppe Rasella, Maria Teresa Tagliabue, Mariangela Tentorio

Industria: Andrea Beri, Gloria Bianchi, Antonio Pozzi, Ezio Vergani, Gaetana Mariani

Cooperative: Patrizio Tambini

Credito e assicurazioni: Giuseppe Barindelli

Trasporti e spedizioni: Stefano Poliani

Turismo: Fabio Dadati

Servizi alle imprese: Sergio Arcioni, Simona Frigerio, Pietro Mattia Maddaluno, Caterina Panzeri

Sindacati: Diego Riva

Consumatori: Roberto Frigerio

Liberi professionisti: Alberto Sala