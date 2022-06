Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute attorno all’1.50 della scorsa notte a Cernobbio.

In via Vittorio Veneto erano in fiamme tre autovetture.

L’azione tempestiva ha permesso che il fuoco non si propagasse anche ad altre due auto posteggiate sulla carreggiata opposta ma comunque vicine al rogo.

Ancora in corso le indagini per capire l’origine degli incendi.