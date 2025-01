Iscrizioni scolastiche al via. Mettetevi in coda (online) e scegliete. Ecco cosa c’è da sapere

La giornata inizia con un’attesa. Quella online – di almeno 20 minuti – per accedere al servizio di iscrizione a scuola. Eh si perchè da oggi e fino al 10 febbraio c’è tempo – meglio però non aspettare troppo se si hanno le idee chiare – per collegarsi alla piattaforma ministeriale Unica e iscrivere i figli all’anno scolastico 2025-2026. Iscrizione alle prime classi di ogni ordine e grado.

Le iscrizioni online sono, infatti, obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale su alunni o studenti da iscrivere, accedono a Unica con la propria identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Ecco cosa fare – Il primo passo è compilare la domanda che si compone di tre sezioni da compilare con i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, quella di prima scelta. Secondo passo: inoltrare la domanda. Attenzione: la domanda inoltrata non può essere modificata. Terzo passo: seguire l’iter della domanda. E’ possibile seguire l’iter della domanda dalla propria area riservata su Unica

Ogni scuola accoglie le domande di iscrizione in base ai posti disponibili. Se riceve un numero maggiore di domande, saranno utilizzati criteri di precedenza o punteggi deliberati dal Consiglio di istituto. Questi criteri sono visibili sul modello di iscrizione online e sul sito Scuola in Chiaro. Nel caso la domanda non venga accolta, la segreteria la invierà alla seconda o alla terza scuola indicata nel modulo online e il sistema ti comunicherà ogni modifica di stato della domanda tramite email.

Adesso viene la parte difficie, overo scegliere la scuola.