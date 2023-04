La focaccia ligure arriva a Como: in centro ha aperto la Antica Forneria di Recco

La focaccia di Recco, e in generale quella ligure tanto amata e tipica della riviera, è arrivata a Como. In via Cesare Cantù 32, a due passi da Porta Torre e in piena città murata, ha infatti aperto Antica Forneria di Recco, già presente anche a Portofino e Milano. Per gli amanti delle specialità tra le più note della Liguria, un piccolo paradiso ora a Como tra focacce col formaggio, farinata, fügasse classiche, con la cipolla e guarnite.