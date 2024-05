La sua Jesi celebra il bomber del Como Gabrielloni: premio e serata da sogno tra star e campioni

Anche Jesi, la sua città marchigiana di nascita, tributa un grande omaggio al bomber del Como Alessandro Gabrielloni. Nella città marchigiana c’è infatti grande attesa per il prestigioso Premio Renato Cesarini, giunto alla sua Nona Edizione. Presenti Arrigo Sacchi e Luciano Spalletti tra i numerosi big del calcio protagonisti dell’evento in programma lunedì prossimo. Come detto, un riconoscimento speciale andrà ad Alessandro Gabrielloni, bomber del Como neopromosso in Serie A, nativo proprio di Jesi.

L’appuntamento che celebra la Zona Cesarini è fissato per le ore 17 di lunedì 27 maggio al Teatro Pergolesi di Jesi, dove si svolgerà un Talk Show su tematiche di particolare interesse legate al panorama calcistico italiano. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria – si legge sulla locandina del Premio – presso la biglietteria del Teatro Pergolesi fino ad esaurimento posti (disponibili da oggi giovedì 23 maggio 2024). Intanto cresce l’attesa per conoscere il nome del calciatore di Serie A autore del gol più in extremis del campionato: si attende solamente l’ultima giornata in programma nel weekend. Per la serie B già deciso il vincitore: sarà premiato il calciatore sloveno Leo Stulac del Palermo grazie al gol realizzato contro lo Spezia al minuto 103’.

Al termine del Talk Show, fissato al Teatro Pergolesi, spazio alla Cena di Gala presso l’Hotel Federico II di Jesi (a partire dalle ore 21). Oltre alla già confermata presenza del CT Nazionale Italiana Luciano Spalletti, saranno presenti, tra gli altri, il Presidente Lega Serie B Mauro Balata, l’allenatore del Milan degli Immortali Arrigo Sacchi, l’ex calciatore Campione del Mondo Marco Tardelli, il Campione del Mondo ex Inter Alessandro Altobelli, Nicola Berti, Giuseppe Baresi, l’ex bomber Juventus Fabrizio Ravanelli e tanti altri. Inoltre riceverà il prestigioso riconoscimenti del Cesarini il bomber jesino del Como Alessandro Gabrielloni promosso in Serie A, celebrato in queste ore con la pizza Gabri-Gol ideata dal giornalista Daniele Bartocci (premio 100 Eccellenze Italiane a Montecitorio), anch’egli presente all’evento. Presenti e premiati, tra gli altri, altri jesini doc quali Beppe Cormio (DG Lube Civitanova), il portierone ex Lazio e Nazionale Italiana Luca Marchegiani, l’ex calciatore Sergio Paolinelli e i campioni della scherma Stefano Cerioni ed Elisa Di Francisca.

Saranno presenti a Teatro anche i conduttori Piercarlo Presutti e Simona Cantoni per la “Rubrica Sportiva” del programma “Casa Italia” di Rai Italia, oltre al Direttore Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi. Di certo un albo d’oro di grande prestigio, quello del Cesarini: da quest’anno c’è anche Leo Stulac del Palermo. Il vincitore della prima edizione del Premio Cesarini nel 2016 è stato Eros Pisano (Hellas Verona). Nel 2017, il premio è stato assegnato ex aequo a Dybala, Immobile e Cristian Zapata. Nel 2018 è stato premiato Nicolò Barella, mentre nel 2019 è stato Daniel Ciofani. Nel 2020, i premi sono stati assegnati ex aequo a Mertens, Caicedo e Cutrone. Nel 2021 è stato premiato Kevin Lasagna, nel 2022 Andrea Petagna e nel 2023 Lorenzo Colombo.